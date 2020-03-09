Koronavirüsü salgınına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme yapmak için Brüksel'e gitti. Havalimanında kendişsini karşılayat heyet ile el sıkışmayan Erdoğan tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgını ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanını; Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladılar.

Cumhurbvakşanı Erdoğan, Brüksel'e indikten sonra Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciği'nbe geçti. Burada kendisini bekleyen Türklere karşı bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, yeni tip koronavirüsü salgınıyla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ölümcül virüse karşı herkesin çok dikkatki olmasını isteyen Erdoğan konuşmasında, "Aman şu Corona virüsüne de dikkat. Dikkat edeceğiz. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah’tan. Onun için ellerimizin yıkanmasından tutunuz birbirimizle öpüşmeye kadar dikkatli olacağız. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, bu vebadan kurtulur inşallah." ifadelerini kullandı.

