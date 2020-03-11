betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100160
ALTIN
330.279
DOLAR
6.1919
STERLİN
8.0134
EURO
7.0091

Koronavirüsü tedbiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adım izlendi

AK Parti grup toplantısı için TBMM'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde adım adım izlendi.

11 Mart 2020 Çarşamba 16:42
Koronavirüsü tedbiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adım izlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de de görülen koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemleri ile birlikte çok dikkatli korunuyor. Olası bir virüs vakasına karşı termal kamera ile takip edildiği görülen Erdoğan, bilindiği üzere kimseyle tokalaşma yapmayaral selamlama yolunu seçiyor.

Koronavirüsü tedbiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adım izlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan termal kameralı tedbir doğrultusunda ise, Erdoğan'ın attığı her adım titizlikle inceleniyor ve etrafında olan herkesin ateş dereceleri kontrol ediliyor. Termal kamera Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelenlerin vücut ısılarını anında ölçüyor. 

Koronavirüsü tedbiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adım izlendi

TBMM'de ilk kez yapılan bu uygulamada ise ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Diğer taraftan bu tedbirin devam edeceği belirtilerek alınacak önlemlerin de arttırılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
TBMMCumhurbaşkanı ErdoğanKoronavirüsüönlemTermal Kamera
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs vakası değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs vakası değerlendirmesi
Ali Babacan partisi kurucular kurulu listesi
Ali Babacan partisi kurucular kurulu listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsü tedbiri! Büyükelçinin elini sıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsü tedbiri! Büyükelçinin elini sıkmadı
Koronavirüsü salgınına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı!
Koronavirüsü salgınına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı!
Bakanlığa dilekçesi verilen Ali Babacan'ın partisinin ismi ve kurucuları netleşti
Bakanlığa dilekçesi verilen Ali Babacan'ın partisinin ismi ve kurucuları netleşti
Kuzey Marmara Otoyulu açılışında Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Kuzey Marmara Otoyulu açılışında Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Popüler Haberler

Öğretmen dizisi Mine kimdir? Göksu Melek Ulucan nereli ve kaç yaşında?
11 Mart 2020 Çarşamba yayın akışı içerisinde bulunan programlar duyuruldu! İşte Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Show TV, TV8 ve ATV yayın akışları.
Doğduğun Ev Kaderindir Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Kayra Zabcı hakkında bilgiler
2020 Metro marketler kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Metro market hafta içi ve hafta sonu mesai, çalışma saatleri
Corona virüsünden korunmak için dua veya sure var mı?
Korona virüs koruyucu maske hangisi? Hangi tür maskeler virüsten korur? Corona için hangi maskeyi almak gerekiyor?
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Üniversiteler koronavirüs nedeniyle tatil mi edilecek? Üniversite vize ve finaller koronavirüs nedeniyle ertelenecek mi? Üniversiteler duyuru yaptı mı?
Trendyol’da kolonya, makarna, tuvalet kağıdı, maske, dezenfekte jeli gibi ürünlerin fiyatları fahiş fiyatlara ulaştı!
Öykü Gürman'ın Gel Dese Aşk dizisi şarkısı sözleri
Kıvanç Tatlıtuğ ve Merih Demiral Mavi reklamından ne kadar kazandı?
Sefirin Kızı Kahraman Boz kimdir? Bülent Şakrak rol aldığı yapımlar
Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur, geç ödeme cezası ne kadardır? MTV gecikme faizi nedir?
Hizmetçiler dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Hizmetçiler'in reyting oranları
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Kişide corona virüsü olup olmadığı anlaşılır?
Koronavirüs salgını Türkiye'de var mı, görüldü mü? Koronavirüs'den nasıl korunulur?
SGK, SSK ve Bağkurlu nasıl erken emekli olabilir? Erken emeklilik için yapılması gereken işlemler! 8 sene erken emekli olabilirsiniz!
Araç ipotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi
Türkiye'de ilk koronavirüs nerede ve kimde tespit edildi? Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hangi şehirde?
MEB, 2. Dönem ara tatil ne zaman başlıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.