Koronavirüsü tedbiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı her adım izlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de de görülen koronavirüsü salgınına karşı alınan önlemleri ile birlikte çok dikkatli korunuyor. Olası bir virüs vakasına karşı termal kamera ile takip edildiği görülen Erdoğan, bilindiği üzere kimseyle tokalaşma yapmayaral selamlama yolunu seçiyor.

için alınan termal kameralı tedbir doğrultusunda ise, Erdoğan'ın attığı her adım titizlikle inceleniyor ve etrafında olan herkesin ateş dereceleri kontrol ediliyor. Termal kamera Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelenlerin vücut ısılarını anında ölçüyor.

TBMM'de ilk kez yapılan bu uygulamada ise ateşi 36'nın üzerine çıkan herhangi bir kişiye rastlanmadı. Diğer taraftan bu tedbirin devam edeceği belirtilerek alınacak önlemlerin de arttırılacağı öğrenildi.