Kuzey Marmara Otoyulu açılışında Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve 3 Eylüln gününden beri PKK örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak için eylem yapan Diyarbakır annelerine selam gönderdi.

İstanbul'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen programda, 81 vilayetin tamamından gelen kadınların coşkusuna, heyecanına, ortak olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma ve güçlenmesine mücadeleleriyle destek veren kadınlara minnettar olduklarını dile getirirken konuşmasında, "İş dünyasından eğitime, aileden bilime, sanata, siyasete kadar hayatın her alanında kadınlarımız varlıklarıyla ülkemizin önünü açıyor, yolunu açıyor. Bu topraklarda hamdolsun Nene Hatunlar, Şerife Bacılar, Halide Edipler, Halime Çavuşlar, Melike Hatunlar, Kara Fatmalar hiç eksik olmuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan projelerin en iyilerinden biri olduğunu vurguladığı 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni bir bölümünü daha hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, "Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29,5 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız kesintisiz, güvenli seyahat imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Türkiye'de bu güne kadar ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, sağlık ve eğitimle beraber kültür alanında da hak ettiği seviyeye taşıdıklarını ve bu çalışmaların daha da devam edeceğini vurguladığı konuşmasında 'Yüzyılın Projesi' olarak nitelendirilen Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Hiç şüphesiz bunların başında 'Yüzyılın Projesi' olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin 'çılgın projem' dediği Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bu güne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 34 ayrı bilim dalına mensup 200'ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi. Bakanlıklarımız Kanal İstanbul'la ilgili süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, vizyonu sığ, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje diğer katkıların yanında Türkiye'nin stratejik gücüne de çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmette hiçbir sınır, hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete de prim vermiyoruz."

Terk derdimiz, bu ülkeye uzun yıllar hizmet üretecek eserler ortaya koymak, bütün derdimiz, aziz milletimize uzun yıllar hizmet edecek eserler üretmek. Bunun için birileri istemese de kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle Boğaz'ın yükünü hafifletecek, şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul'u ülkemize kazandırmakta kararlıyız."