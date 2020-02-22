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Mahkumlara Af, Karşılıksız Çek ve Süresiz Nafaka konuları meclise geliyor!

Mahkumlara af, karşılıksız çek ve süresiz nafaka konuları meclise geliyor. İnfaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni af yasası Mart ayında Meclise taşınacak. Mahkumların gözü yeni af yasasında. Detaylar haberimizde.

22 Şubat 2020 Cumartesi 17:08
Mahkumlara Af, Karşılıksız Çek ve Süresiz Nafaka konuları meclise geliyor!

Son günlerde gündemde yer alan Af konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı. Binlerce kader mahkumum gözü yeni çıkacak af yasasındaydı. Af yasasına bir suç daha eklendi. Düzenlemelerin devam ettiği af yasasında son değişiklikler yapılıyor.

Mahkumlara af düzenlemesine yeni eklemeler: Karşılıksız çek ve nafaka düzenlemesi

Mart ayında Meclis gündemine gelmesi planlanan ve AK Parti tarafından düzenlenen infaz düzenlemesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelen haberlere göre infaz düzenlemesinde karşılıksız çek suçundan hapis yatanlarında af yasasından yararlanması gündeme geldi. Karşılıksız çek suçunda çalış-öde sisteminin hayata geçirilmesi ve suçlu olan kişinin denetimli serbestlikle yargılanması istenecek.

Hapis cezası kaç ay ise…

Ayrıca düzenlemede karşılıksız çek suçundan hapis yatan kişinin kaç ay içerde yattığı göze alınarak borcun bu ay sayısı kadar taksitlendirilmesi gündemde. Suçlu denetimli olarak serbest kalacak her ay borç makbuzu ile karakola gidecek ve imza atacak. Borç bittiğinde ise ceza bitmiş olacak.

Yaş farkı 5 olanlar kapsama alındı

Önümüzdeki Mart ayında Meclis gündemine gelmesi planlanan yeni infaz kanununda “çocuk yaşta evliliklere” geçmişe dönük olarak getirilmesi düşünülen affında yer alması bekleniyor.

Ancak bu konuda muhalefet partilerinin ve kamuoyunun tepkisi göz önüne alınarak bazı değişikliklere gidilecek. Son yapılan planlamada yaş farkı en çok 5 olan çiftler aftan yararlanacak. Yapılan bu son düzenlemede geçici infaz düzenlemesine şu madde eklenecek;

"Suçun işlendiği tarihte 20 yaşın altındaki kadın ve erkek"

Ak Parti yeni infaz yasasında erken yaşta evlilikle ilgili bu ifadeleri kullanarak tüm partilerle anlaşma yolu arayacak.

Süresiz nafaka düzenlemesi de gündemde

Yeni af yasasında yer alacak bir konuda nafaka oldu. Parti içinde yapılan toplantılar sonucu nafaka düzenlemesinin infaz düzenlemesiyle birlikte getirilmesine karar verildi.

Düzenlemede nafaka alacak kadının eğitim durumu, yaşı, çalışabilir olup olmadığı gibi noktalara yer verilecek. Söz konusu kriterlere göre süreli olarak nafaka verilmesi düşünülüyor.

Son Güncelleme: 22.02.2020 17:08
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