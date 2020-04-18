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Meclis'te korona var mı? Başkan Şentop'tan açıklama geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisin'de tüm vekillere yapılan testlerden sonra mecliste korona vakası görüldü mü sorularına açıklık getirdi. Şentop, milletvekilleri arasında pozitif vaka bulunmadığını açıkladı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 12:19
Meclis'te korona var mı? Başkan Şentop'tan açıklama geldi

Korona virüs vakaları ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.TBMM Başkanı Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisin'de tüm vekillere yapılan testlerden sonra mecliste korona vakası görüldü mü sorularına açıklık getirdi.

Şentop, milletvekilleri arasında koronavirüs pozitif vakanın olmadığını söyledi.  

Şentop'un açıklamaları şöyle:

"TBMM'nin açılışının 100. yılını kutluyoruz. 23 Nisan resepsiyonu Eylül ayına ertelenmiştir.

Fezlekeler çok teknik bir konu. Anayasa'nın 83. maddesinde iki farklı düzenleme var. Bunlardan birisi dokunulmazlık. Ancak Meclis'in izniyle bir soruşturma açılabiliyor. Parlamento hakkını korumak için getirilmiştir bir düzenlemedir bu. Bir de Yasama Sorumsuzluğu var. Mutlaktır ve parlamento kararıyla kaldırılamaz. Hangi sözlerin bu kapsama girdiği konusunda farklı değerlendirmeler var. Böyle bir durumda savcılıkların açtığı soruşturmaların Meclis'e fezleke olarak gelmesi tartışılıyor. Dokunulmazlık fezleke sonucunda kaldırılırsa, savcılığın soruşturması sonrasında konunun Yasama Sorumsuzluğu'na girip girmediği konusunda karar verilir. Yani bu işlemlerin bir problem teşkil etmediğini söylemek istiyorum.

İstiklal Marşı'nı 23 Nisan'da akşam saat 21.00'de hep bir ağızdan okumaya milletimi davet ediyorum. Bu yeterli değil ama bugünün şartlarında önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum." dedi

Son Güncelleme: 18.04.2020 13:26
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