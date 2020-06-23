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Melih Gökçek İstanbul'da oluşan Hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağladı!

İstanbul'da devam eden şiddetli sağanak yağış öncesinde oluşan hortumlar vatandaşların kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan videolar sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Melih Gökçek ise hortumun sebebi olarak Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

23 Haziran 2020 Salı 23:19
Melih Gökçek İstanbul'da oluşan Hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağladı!
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Ülkede son birkaç gündür devam eden yağmur ve hortumlardan sonra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten açıklama geldi. Gökçek İstanbul’da oluşan hortumu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlarken videonun altına yazdığı açıklama ise dikkat çekti.


İstanbul’da devam eden kuvvetli sağanak yağış öncesinde büyük hortumlar oluştu. Oluşan hortumlar ve şiddetli sağanak yağış İstanbul’da hayatı olumsuz etkilerken pek çok araç ve bina sel sonrasında ciddi hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Tüm bunlar yaşanırken Melih Gökçek sosyal medya hesabı üzerinden yağmuru ve hortumu Ekrem İmamoğlu’na bağlayarak paylaşımlarda bulundu.

İstanbul’da oluşan büyük hortumun videosunun altına “İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. ‘Her şey güzel olacaktı’. Böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?” yazan Melih Gökçek kısa sürede binlerce yorum aldı.


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:19
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