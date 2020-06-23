Melih Gökçek İstanbul'da oluşan Hortumu Ekrem İmamoğlu'na bağladı!

Ülkede son birkaç gündür devam eden yağmur ve hortumlardan sonra Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten açıklama geldi. Gökçek İstanbul’da oluşan hortumu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bağlarken videonun altına yazdığı açıklama ise dikkat çekti.
İstanbul’da oluşan büyük hortumun videosunun altına “İstanbul İstanbul olalı böyle hortum görmedi. ‘Her şey güzel olacaktı’. Böyle hortum görmedik. Yalan mı İmamoğlu?” yazan Melih Gökçek kısa sürede binlerce yorum aldı.
Son Güncelleme: 23.06.2020 23:19