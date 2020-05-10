Meral Akşener'den bütün partilere 'memleket masası' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; Anneler Günü’ne özel olarak bütün annelerin Anneler Günü’nü kutladı ve program esnasında torununun mesajı izlettirildi. Akşener’e partinin basın danışmanından bütün parti adına çiçek verilirken Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘’Erken seçimi oluşturan şartlar yok.’’

Koronavirüs salgınından sonra siyasette de önlem alınması zorunluluk olan bir döneme girileceğini ifade eden Akşener, bir masa etrafında toplanılması gerektiğini dile getirerek masaya ‘’Memleket Masası’’ adını verdi.

İktidarın hizmet vermekle mükellef olduğunu konuşan Akşener; iktidarın ülkedeki çirkinliklere karşı tavır takınması gerektiğini ifade ederek sürekli dedikodu yapıp adım atılmamasının devlet ciddiyetini ortadan kaldırdığını aktardı.

Erken seçim iddiaları hakkında da konuşan Akşener; en başından bu yana erken seçime dair bir hissiyat içerisinde olmadıklarını anlatarak ‘’Bugün içinde bulunduğumuz şartlar erken seçimi oluşturan şartlar değil. O nedenle ben göremiyorum ama belki de ben yanılıyorumdur." diye tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:25