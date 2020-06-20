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Metin Feyzioğlu: Çoklu baro sistemine karşıyız.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu baroların gerçekleştirdiği 'Savunma Yürüyüşü' hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Feyzioğlu yürüyüşün hangi amaçla yapıldığını sorguladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:16
Metin Feyzioğlu: Çoklu baro sistemine karşıyız.
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CNN Türk ekranlarında özel bir televizyon programına açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların gerçekleştirdiği 'Savunma Yürüyüşü' hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Feyzioğlu, yürüyüşün hangi amaçla yapıldığını sorguladı. Feyzioğlu, ''Yürüyüşe 80 değil, 30 baro katılıyor. Bu yürüyüşü neden yapıyorlar? Sorun mu çözecekler? Yoksa başka bir amaçları mı var?'' dedi.


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların yaptığı 'Savunma Yürüyüşü' konusunda gündeme oturacak açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, ''Yürüyüş elbette ki onları doğal hakkıdır ancak 80 değil, 30 baro yürüyüşe katıldı. Bu yürüyüşü neden yapıyorlar? Sorun mu çözecekler? Yoksa başka bir amaçları mı var?'' açıklamalarında bulundu.

Çoklu baro sistemine karşı olduklarını ifade eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 80 baronun tümünün bu sisteme karşı olduğunu da sözlerine ekledi. Bu durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da anlattığını dile getiren Feyzioğlu, çoklu baro sisteminin yargıya zarar vereceğini ekledi.

Feyzioğlu açıklamalarının devamında şunları söyledi: ''Çoklu baro kurulması fikri sadece bir fikirdir. Bu konuda yapılan herhangi bir çalışma ya da teklif yoktur. Yargı hakkında hepimizin dile getirmek istediği birçok sıkıntı var. İnsanların daha çok güvendiği bir yargı sistemi istiyoruz. Denetim sisteminin artırılmasını istiyoruz. Bu konuyu hemen çözmek kolay değil. Yıllar içerisinde oturacak bir sistem.''


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:16
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