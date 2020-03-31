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MHP lideri Bahçeli'den kampanyaya destek için 5 aylık maaş sözü!

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan kampanyaya destekler devam ederken MHP Lideri Devlet Bahçeli'de 5 aylık maaşımı bağışlayacağını açıkladı. Peki MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin maaşı ne kadar?

31 Mart 2020 Salı 11:00
MHP lideri Bahçeli'den kampanyaya destek için 5 aylık maaş sözü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında koronavirüsüne karşı alınan tedbirleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşırken birçok çalışanın mağduriyetinin giderilmesi ve ihtiyaç sahibi aileler için bir kampanya başlattı. Biz bize yeteriz diyerek başlattığı kampanyanın adımı '2Milli Dayanışma Kampanyası' olarak duyuran Erdoğan, tüm Bakanlara, liderlere, iş adamlarına seslenerek 7 aylık maaşımı bağışladı ve kampanyaya katılım istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Devlet Bahçeli'de kampanyaya destek olmak için 5 aylık maaşımı bağışladığını açıkladı. 

Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kampanyaya katıldığını duyuruna Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz." diyerek şöyle devam etti:

"Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. “BİZ BİZE YETERİZ” diyerek başlattığı “MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız." 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin maaşı ne kadar?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aylık maaşı 25 bin lira. Bahçeli kampanyaya  toplamda 125 bin lira bağışlamış olacak. 

5 aylık maaşını Milli Dayaınışma kampanyasına hibe eden Bahçeli, toplam 125 bin TL bağışta bulunacak.

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Devlet BahçeliKampanyaMhpMaaş5 Aylık Maaş
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