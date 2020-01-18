MHP lideri Bahçeli, mahkumlara af açıklaması yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim sürecinin sona ermesiyle gerçekleştirilen sertifika törenine katıldı. Bahçeli, tören sırasında kürsüye çıkarak bazı kritik açıklamalar yaptı.

CHP'ye Değindi

Konuşmalarına merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in önceki gün yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak taziye mesajını vererek başlayan Bahçeli, saygısını vesevgisini dile getiren açıklamalarını getirdi. Rahşan Ecevit'in her an Bülent Ecevit'in yanında olduğunu ve Bülent Ecevit'in Türkiye için oldukça kritik bir süreçte Demokratik Sol Parti'yi kurarak çizgisini ortaya koyma kararlılığını öven Bahçeli, taziye mesajını aktardı.

Kendisine Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağı yönündeki söylemi üzerinden sorular yöneltilen Devlet Bahçeli, bu konunun oldukça uzun uzadıya ele alınması gerektiğini ifade eden söylemleriyle dikkat çekerken, konunun oldukça hassas olduğunun altını çizdi.

Mahkumlara Af Açıklaması

Seçim vaatleri arasında mahkumlara af konusunu ortaya çıkaran Devlet Bahçeli, infaz düzenlemesi sorusuna ise AK Parti'nin son tasarısından habersiz olduklarını ve kendilerinin hazırladıkları tasarının ise Cumhurbaşkanı'nın yorumlarına göre beklemeye alındığını ifade etti.