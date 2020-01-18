MHP lideri Bahçeli, mahkumlara af açıklaması yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim sürecinin sona ermesiyle gerçekleştirilen sertifika törenine katıldı. Bahçeli, tören sırasında kürsüye çıkarak bazı kritik açıklamalar yaptı.
CHP'ye Değindi
Kendisine Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağı yönündeki söylemi üzerinden sorular yöneltilen Devlet Bahçeli, bu konunun oldukça uzun uzadıya ele alınması gerektiğini ifade eden söylemleriyle dikkat çekerken, konunun oldukça hassas olduğunun altını çizdi.
Mahkumlara Af Açıklaması
Seçim vaatleri arasında mahkumlara af konusunu ortaya çıkaran Devlet Bahçeli, infaz düzenlemesi sorusuna ise AK Parti'nin son tasarısından habersiz olduklarını ve kendilerinin hazırladıkları tasarının ise Cumhurbaşkanı'nın yorumlarına göre beklemeye alındığını ifade etti.