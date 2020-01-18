İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
294.725
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6632
EURO
6.5369

MHP lideri Bahçeli, mahkumlara af açıklaması yaptı

Seçim vaatleri arasında infaz düzenlemesini dile getiren MHP Lideri Devlet Bahçeli, konuyla ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar vermeye devam ediyor. Yaptığı son konuşmalarda Devlet Bahçeli, mahkumlara af açıklaması yaptı ve son durumu şuan bilmediklerini, kendi tasarılarını ise AK Parti'nin izleyeceği sürece göre hala beklemede tuttuklarını aktardı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 20:01
MHP lideri Bahçeli, mahkumlara af açıklaması yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim sürecinin sona ermesiyle gerçekleştirilen sertifika törenine katıldı. Bahçeli, tören sırasında kürsüye çıkarak bazı kritik açıklamalar yaptı.

Konuşmalarına merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in önceki gün yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak taziye mesajını vererek başlayan Bahçeli, saygısını vesevgisini dile getiren açıklamalarını getirdi. Rahşan Ecevit'in her an Bülent Ecevit'in yanında olduğunu ve Bülent Ecevit'in Türkiye için oldukça kritik bir süreçte Demokratik Sol Parti'yi kurarak çizgisini ortaya koyma kararlılığını öven Bahçeli, taziye mesajını aktardı.

CHP'ye Değindi

Kendisine Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleriyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağı yönündeki söylemi üzerinden sorular yöneltilen Devlet Bahçeli, bu konunun oldukça uzun uzadıya ele alınması gerektiğini ifade eden söylemleriyle dikkat çekerken, konunun oldukça hassas olduğunun altını çizdi.

Mahkumlara Af Açıklaması

Seçim vaatleri arasında mahkumlara af konusunu ortaya çıkaran Devlet Bahçeli, infaz düzenlemesi sorusuna ise AK Parti'nin son tasarısından habersiz olduklarını ve kendilerinin hazırladıkları tasarının ise Cumhurbaşkanı'nın yorumlarına göre beklemeye alındığını ifade etti.

Son Güncelleme: 18.01.2020 20:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahşan Ecevit tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybetti!
Rahşan Ecevit tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybetti!
CHP 37'nci olağan kurultay tarihi belli oldu!
CHP 37'nci olağan kurultay tarihi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması; Suriye ve Libya'da emperyal heveslerimiz yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması; Suriye ve Libya'da emperyal heveslerimiz yok
Ekonomiye güvenin git gide arttığını söyleyen Bakan Varank'tan 2023 hedefleri
Ekonomiye güvenin git gide arttığını söyleyen Bakan Varank'tan 2023 hedefleri
Bakan Albayrak'tan çiftçilere yüzde 9 faiz ve 5 yıl vadeli yapılandırma müjdesi
Bakan Albayrak'tan çiftçilere yüzde 9 faiz ve 5 yıl vadeli yapılandırma müjdesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Çavuşoğlu'ndan yoğun diplomasi trafiği
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Çavuşoğlu'ndan yoğun diplomasi trafiği

Popüler Haberler

İP TV yasaklandı mı? İP TV izlemek yasal mı, cezası ne?
2020 İŞKUR TYP başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 19 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 18 Ocak 2020 Cumartesi açık noter listesi
Nöbetçi noter sorgulama - 18 Ocak 2020 Cumartesi İl il nöbetçi noter adres ve ulaşım bilgileri
Nöbetçi noter sorgulama 18 Ocak 2020 Cumartesi illere göre nöbetçi noterlerin listesi
Nöbetçi noter sorgulama 19 Ocak 2020 Pazar hangi noterler nöbetçi?
Nöbetçi noter nerede sorgulama! Türkiye Noterler Birliği 18 – 19 Ocak İl İl Cumartesi ve Pazar açık olan TNB nöbetçi noter listesi!
Nöbetçi noter listesi 19 Ocak 2020 Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri
Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 19 Ocak 2020 Pazar açık noter listesi
ALES 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 ALES sınavı ve başvuru tarihleri
The Kissing Booth yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix The Kissing Booth 2 yayın tarihi açıklandı mı?
2020 Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Hangi ünlüler bu sene survivor'de yarışacak?
Türkler Geliyor filmi oyuncuları ve konusu - Türkler geliyor filmi fragmanı ve yaş sınırı
İftihar belgesi nedir? Kimler iftihar belgesi alabilir, şartları nelerdir?
2020 Esnaflara yüzde 50 faiz indirimli kredi kampanyaları
Nöbetçi noter sorgulama 18 Ocak Cumartesi il il açık olan nöbetçi noter sorgulama listesi
Nogay çayı nedir? Lezzetiyle anılan Nogay çayı nasıl yapılır? Nogay çayının faydaları nelerdir?
SSK, SGK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 Emekli maaş hesaplaması
Nöbetçi noter sorgulama sayfası - 19 Ocak 2020 Pazar nöbetçi noter adres bilgisi
2020 seracılık hibe desteği başvuru tarihleri ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.