MHP Liderinden yeni partilere sert sözler; Bunlar kurgu mucitlerinin ucuz siparişi

MHP Lideri Devlet Bahçeli gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni parti ile ilgili de sert sözler söyledi. MHP Lideri Bahçeli, yazılı olarak yaptığı açıklamasında, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir" siye konuştu.

Bahçeli ayrıca, Türk milletinin gelecek ümitlerine uzak ve yabancı zihniyetlerin icazetli şekilde harekete geçtiğini kaydederek bu zihniyetin Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amaçlı olduğunu belirtti. Bahçeli, "Dünya yeniden kurulurken, haritalar yeni baştan çizilirken ülkemizin önünü kesmek, milli bekaya kastetmek için alenen devreye girenlerin ne oldukları, neye hizmet ettikleri, nereye ulaşmak istedikleri esasen bellidir. Özelikle bilinmesini isterim ki; geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin Türkiye'nin geleceği için söz söylemeye ne hakları vardır, ne de hadleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Siyasette boşluk olmadığını ve olması için de bir neden göremediklerini vurgulayan Bahçeli, Ahmet Savutoğlu'nun yeni kuruduğu partisi ile ilgilide konuşarak yeni parti arayışlarının siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişi olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır. Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Bu durum, partisi ve fikriyatı ne olursa olsun, değerli milletvekili arkadaşlarımıza hakaret ve hürmetsizliktir. Milletvekillerinin siyasi zorunluluktan dolayı parti değiştirmeleri başka bir şey, belirli bir maksada matuf ve süreli olarak farklı partilere görevlendirilip gönderilmeleri başka bir şeydir. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir."

Genel Başkan Bahçeli, Libya ile Türkiye arasında yapılan anşalmaya da değinerek açıklamasında, "Libya'nın meşru ve tanınmış hükümeti ile Türkiye arasında yapılan, 'Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması', zalimleri ve Türk düşmanlarını adeta felç etmiştir. İhtiyaç hâsıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup, Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini alacaktır" ifadelerini kullandı.

Geleceğin parlak günleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vasıtasıyla kesinlikle Türk milletindir ifadelerini kullanan Bahçeli ayrıca, muhalefet Partisi CHP'ye de yüklenerek, "Ne işimiz var Libya'da diyen CHP'liler ve tufeyli işbirlikçileri ise 'Las Tesis' eylemiyle dansa ve dalavereye hızla devam etmelidir. Kadına yönelik şiddetin dansla duracağını düşünenlerin hali acul ve acıklıdır." dedi.