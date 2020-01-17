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Rahşan Ecevit tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybetti!

Türk siyasetinin en önemli isimlerinden Rahşan Ecevit ile ilgili üzücü bir haber geldi. Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Gülhane Askeri Top Akademisi’nde hayatını kaybetti.

17 Ocak 2020 Cuma 23:02
Rahşan Ecevit tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybetti!

Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit ile ilgili üzücü bir haber geldi. Rahşan Ecevit tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde akşam saat 9 sularında hayata gözlerini yumdu. Üzücü kaybın haberini ilk yapan Emrehan Halıcı oldu.

Rahşan Ecevit

Rahşan Ecevit Kimdir?

Rahşan Ecevit 1923 yılında Bursa’da doğdu. Ressamlık, yazarlık ve siyasetle ilgilenen Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ve Demokratik Halk Partisi’nin kurucusudur. Ayrıca bu partilerin ilk genel başkanlığını da yapmıştır.

1946 yılında ise Bülent Ecevit ile dünya evine girdi. Aslen Selanik’li olan Rahşan Ecevit, Namık Zeki Aral ve Zahide Aral’ın kızıdır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji’nde eğitim almıştır.

Rahşan Ecevit’in yazdığı Pülümür’de Aşk adlı roman, 2002’de tiyatroya uyarlandı. Eski siyasetçi bir süredir GATA’da tedavi görmekteydi. Rahşan Ecevit 17 Ocak Cuma 2020 tarihinde GATA’da hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit’in Siyasi Hayatı

Demokratik Sol Parti’nin kurucusu olan Rahşan Ecevit, 4 Haziran 2009’da partiden istifa etmiştir. 2010 yılında ise yine kurucu üyelerinden olduğu Demokratik Sol Halk Partisi’nin 2. Genel Başkanı konumuna geldi.

22 Mayıs 2010’da 33. DHP kurultayında bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı’ya katıldı ve kurultayda Genel Başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekledi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 23:02
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