Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel Telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 salgını ve salgın sonrası atılacak adımları görüşmek üzere telefonla görüştü. Görüşmede aynı zamanda ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ile ilgili de konuşulduğu paylaşıldı.

İletişim Başkanlığı duyurdu

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre Erdoğan ve Merkel arasında geçen görüşmede ilk olarak Covid-19 salgını konuşuldu. Salgınla mücadele kapsamında atılacak yeni adımlar ile ilgili fikirlerini belirten iki ülke yetkilileri, salgın sonrasında atılacak adımlar hakkında fikirlerini beyan etti. Son olarak da ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri ele alan ikili konuşmalarına son verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:02