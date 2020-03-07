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S-400'ler ne zaman aktif hale getirilecek? Cumhurbaşkanından tarih açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen S-400'ler ne zaman aktif hale getirilecek sorusunu yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanından S-400 ile ilgili tarih açıklaması.

07 Mart 2020 Cumartesi 15:28
S-400'ler ne zaman aktif hale getirilecek? Cumhurbaşkanından tarih açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 hava savunma sisteminin ne zaman faal duruma geçeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’ün şuanda Türkiye’ye ait olduğunu ve Nisan ayı itibariyle de faal hale geleceğini duyurdu.

‘’Putin neden birden tavır değiştirdi?’’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 yıldır gayet iyi giden ilişkilerden sonra bir anda tavır değiştirdiği iddialarını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslında çok bir farklılaşma olmadığını belirtti. Uluslararası ilişkiler içerisinde buna benzer iniş çıkışların olabildiğinin altını çizen Erdoğan, savunma sanayiinde, nükleer enerjide ve Türk Akımı konusunda atılan adımlarla birlikte turizmdeki adımların çok önemli olduğunu ekledi.

Erdoğan, ikili ilişkilerde üçüncü ülkelerle birlikte atılabilecek adımların planlamalarının da yapıldığını konuşarak ‘’Yani onun için de herhalde bir yerden şöyle kara kediler girmiş olabilir.’’ diye konuştu.

‘’Patriot da satın alabiliriz.’’

Rusya’nın geçmiş yıllarda hassas konularda verdiği sözleri yerine getirmediğini ve taahhütlerini tutmadığını hatırlatan Erdoğan, S-400’lerin tamamının geldiğini konuşarak ‘’Eğer bize Patriot verirseniz biz sizden de Patriot alırız.’’ dediğini aktardı.

Son Güncelleme: 07.03.2020 15:28
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