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Saadet Partili 2 Belediye Başkanı AK Partiye geçti

Saadet Partisinin Hasanbeyli ilçesi ve Düziçi ilçesi belediye başkanları partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 17:32
Saadet Partili 2 Belediye Başkanı AK Partiye geçti

AK Parti'ye katılımlar devam ederken 2 Belediye Başkanı daha partilerinden istifa ederek AK Parti'li oldular.

Osmaniye'ye bağlı Hasanbeyli ilçesinin Saadet Parti'li Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, partisinden istifa ederek AK Partiye geçerken, üziçi ilçesi Böcekli Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Doğan Öztürk te aynı şekilde partisine istifasını sundu ve AK Parti'ye katıldı.


AK Parti İl Danışma Meclisi, bugün Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde bir topalntı düzenleyerek  Selahattin Denizoğlu ve beraberinde gelen 4 meclis üyesiyle Doğan Öztürk ve yine kendisiyle gelen 2 meclis üyesine AK Parti rozeti takıldı.

AK Parti'nin Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, toplantıda gerçekleşen rozet takma merasiminden sonra yaptığı konuşmasında, "Partimizin hangi hizmetini sayalım? Çamur, çöp, çukur zihniyetiyle yönetilen bir ülke vardı eskiden. Bu sebeple partililer olarak hizmetlerimizi iyi anlatmamız lazım. Bundan sonrada güzel hizmetler yapamaya devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise kendilerine katılan eski Belediye Başkanlarına teşekkürlerini ileterek partilerinin yeni gelen katılımlarla güç kazandığını söyledi.


 

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeSaadetpartisiAkparti
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