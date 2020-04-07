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Sağlıkta Şiddet Yasa teklifi Meclis gündemine alınmadı!

CHP tarafından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek amacıyla meclise sunulan yasa teklifi gündeme alınmadı. Teklif AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

07 Nisan 2020 Salı 22:33
Sağlıkta Şiddet Yasa teklifi Meclis gündemine alınmadı!

Türkiye'nin mücadele içerisinde olduğu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ön saflarda bulunan sağlık çalışanları için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması tartışmasının yanı sıra bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda AK Parti’nin İnfaz Paketi görüşmeleri öncesinde partilerin önerileri görüşmeleri yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek ve önüne geçmek için 'Sağlıkta Şiddet Yasa' teklifini Meclis gündemine sundu fakat teklif gündeme alınmama kararını AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oyları belirledi.

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından da paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Alkış korumaz, yasa korur” derken CHP PM üyesi İlhan Cihaner, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında sunulan tekliflerin reddi ile ilgili şu ifadeleri kullandı.

"Bugün TBMM’de İktidarın oyları ile reddedilen teklifler: Sağlıkta Şiddet Yasa teklifi, Salgının işçi sağlığına etkilerinin araştırılması, Zorunlu işler dışındaki çalışanların ücretli izne ayrılması, sağlıklı çalışma koşulları ve işsizliğe karşı önlemlerin vs. araştırılması."

Anahtar Kelimeler:
AKPMhpRedCHPSağlıkta şiddetYasa Teklifi
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