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Siyasi parti üye sayıları açıklandı! En çok üye kazanan partiler

Yargıtay tarafından siyasi parti üye sayıları açıklandı. Son dakika açıklaması yapan Yargıtay, siyasi partilerin üye sayılarının 4 Şubat 2020 tarihi itibariyle ne kadar olduğunu en çok üye kazanan partilerin hangileri olduğunu açıkladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:05
Siyasi parti üye sayıları açıklandı! En çok üye kazanan partiler

Siyasi Partilerin Üye Sayılar Açıklandı

Yargıtay tarafından son dakika bir açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamada siyasi partilerin 4 Şubat 2020 tarihi itibariyle üye sayısının ne kadar olduğu da yer aldı. 4 Şubat 2020 siyasi partilerin üye sayıları şu şekilde açıklandı:

-AK Parti'nin Üye Sayısı: 10.195.904 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-CHP'nin Üye Sayısı: 1.257.753 (04. Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-MHP'nin Üye Sayısı: 479.199 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-İYİ Parti'nin Üye Sayısı: 266.440 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-HDP' nin Üye Sayısı: 39.334 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

Kasım 2019 'da Üye Sayıları Ne Kadardı?

Kasım 2019 itibarıyla partilerin üye sayıları açıklanan verilere göre şu şekildeydi:

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:05
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