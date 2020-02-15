Siyasi parti üye sayıları açıklandı! En çok üye kazanan partiler

Siyasi Partilerin Üye Sayılar Açıklandı
Yargıtay tarafından son dakika bir açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamada siyasi partilerin 4 Şubat 2020 tarihi itibariyle üye sayısının ne kadar olduğu da yer aldı. 4 Şubat 2020 siyasi partilerin üye sayıları şu şekilde açıklandı:
-AK Parti'nin Üye Sayısı: 10.195.904 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)
-CHP'nin Üye Sayısı: 1.257.753 (04. Şubat 2020 tarihi itibariyle)
-MHP'nin Üye Sayısı: 479.199 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)
-İYİ Parti'nin Üye Sayısı: 266.440 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)
-HDP' nin Üye Sayısı: 39.334 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)
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Son Güncelleme: 15.02.2020 14:05