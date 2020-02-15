Siyasi parti üye sayıları açıklandı! En çok üye kazanan partiler

Siyasi Partilerin Üye Sayılar Açıklandı

Yargıtay tarafından son dakika bir açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklamada siyasi partilerin 4 Şubat 2020 tarihi itibariyle üye sayısının ne kadar olduğu da yer aldı. 4 Şubat 2020 siyasi partilerin üye sayıları şu şekilde açıklandı:

-AK Parti'nin Üye Sayısı: 10.195.904 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-CHP'nin Üye Sayısı: 1.257.753 (04. Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-MHP'nin Üye Sayısı: 479.199 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-İYİ Parti'nin Üye Sayısı: 266.440 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

-HDP' nin Üye Sayısı: 39.334 (04 Şubat 2020 tarihi itibariyle)

Kasım 2019 'da Üye Sayıları Ne Kadardı?

Kasım 2019 itibarıyla partilerin üye sayıları açıklanan verilere göre şu şekildeydi: