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Son Dakika! Libya'ya asker gönderme tezkeresi Meclis'ten geçti

Libya'ya asker gönderme kapsamında Meclise sunulan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi 184'e karşı 325 oyla kabul edildi.

02 Ocak 2020 Perşembe 17:56
Son Dakika! Libya'ya asker gönderme tezkeresi Meclis'ten geçti

Türkiye ile ortak mutabakat anlaşması imzalayan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı Hafter güçlerinin saldırıları devam ederken Libya'ya Türkiye'den asker göndermeyi kapsayan cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclise sunulmuştu. TBMM Genel kurulunun olağanüstü toplantığı tezkere konulu görüşmesi az önce sona erdi. 

Oylama öncesinde bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da TBMM'yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdığına dikkati çekerek, bunun Anayasa ve İçtüzük'e uygun olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmelerinin yapılması amacıyla Genel Kurulun toplanmasına ilişkin çağrı yazısı okutuldu.

MHP tezkereye tam destek verdiği CHP ve HDP ise hayır oyu kullanacağını açıkladığı oylama sonucunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda 184 ret oyuna karşılık 325 oyla kabul edildi. 

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TBMMLibya TezkeresiMeclis Oylama Sonucu
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