Son Dakika! Libya'ya asker gönderme tezkeresi Meclis'ten geçti

Türkiye ile ortak mutabakat anlaşması imzalayan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı Hafter güçlerinin saldırıları devam ederken Libya'ya Türkiye'den asker göndermeyi kapsayan cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclise sunulmuştu. TBMM Genel kurulunun olağanüstü toplantığı tezkere konulu görüşmesi az önce sona erdi.
MHP tezkereye tam destek verdiği CHP ve HDP ise hayır oyu kullanacağını açıkladığı oylama sonucunda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda 184 ret oyuna karşılık 325 oyla kabul edildi.