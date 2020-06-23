Soyer'den İzmir bayrağı ve İzmir parası tartışmalarına yanıt gecikmedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta İzmir’e ayrı bir bayrak ve ayrı bir para birimi oluşturma gibi projeleri bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Soyer’İn konuşmasında İzmir’İn devletçilik ilkesi ile özerk bir il haline gelmesini istediği ancak tepkiler sebebi ile buna cesaret edemediği iddia ediliyor.

İddialara karşılık İzmir Belediye Başkanından açıklama gecikmedi. Soyer kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını, montaj yöntemleri ile konferansta söylediği sözlerin çarpıtıldığı sözleri ile iddialara yanıt verdi.Ayrıca Soyer, konuya ilişkin olarak Twitter hesabı üzerinden takipçilerine ayrıntıları belirttiği bir açıklama paylaştı.