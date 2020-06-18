İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkında uzun bir yazı kaleme alan Sözcü Gazetesi köşe yazarlarından Saygı Öztürk’e büyük tepki gösterdi. Bu yazıda Bahar Ayvazoğlu hakkında iftiralar ve hakaretler yer alıyordu. Soylu, ‘’Bu namussuzluktur’’ dedi.

Sözcü Gazetesi köşe yazarlarından Saygı Öztürk geçtiğimiz günlerde AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu hakkında içerisinde nefret, hakaret ve iftiralar yer alan uzun bir köşe yazısı kaleme aldı. Bu yazıyla alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öztürk’e büyük bir tepki gösterdi.

Çizgiyi Aşıyor

Saygı Öztürk’ün yazısında şu ifadeler yer alıyordu: ‘’Ali Ayvazoğlu denen biri var. Belediyede işçi kadrosunda çalışıyordu. Sonrasında şu sıralar milletvekili olan Bahar Ayvazoğlu ile dünya evine girdi. Ali Ayvazoğlu sonrasında belediyede özel kalem müdürü oldu. Ardından Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ataması gerçekleştirildi.’’

Bu ifadelerin üzerine Bakan Süleyman Soylu büyük tepki gösterdi.

Süleyman Soylu: Bu Namussuzluktur!

Saygı Öztürk’ün geçtiğimiz günlerde yazmış olduğu yazıya tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı: ‘’Ben insanlık görevimi yerine getirmek istiyorum. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün kaleme aldığı bu yazı namussuzluktan başka bir şey değildir. Bahar Ayvazoğlu’nu biliriz. Oldukça saygılı ve ahlaklı bir kadındır. Trabzon’da turizmi ayağa kaldıran Ali Bey’e de teşekkür ediyorum. Saygı Öztürk haysiyet celladıdır. Bu yazıyı okuduktan sonra bu adamı kim muhatap alıyorsa aynı namussuzluğa ortak olmuştur.’’