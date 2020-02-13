Taslak hazırlandı, CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazineye devrediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti MKYK toplantısında, CHP'nin İş Bankası'nda bulunan hisseleri ile ilgili Hazine'ye devir görüşmeleri yapıldı. Partinin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, söz konusu hisseleri Hazineye devrine ilişkin bir taslak hazırladı ve toplantıda hazırladığı taslak konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Taslağa göre Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin bu şekilde her hangi mal varlığının olamayacağı savunuldu ve CHP’nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi aktarıldı. Sunumda, Atatürk'ün el yazısıyla olan vasiyeti ve CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları da sunum sırasında ekrana yansıtıldı.

Ayrıca söz konusu taslağa göre CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri Hazine'ye devredilme işlemi gerçekleştirildikten sonra, CHP'nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunumu gerçekleştirilen taslak üzerinde biraz daha çalışılması talimatını vererek, "Bir an önce getirin" dediği kaydedildi. Canikli'nin ise Cumhurbaşkanının talimatı üzerine tekrar iki seçenekli bir çalışma hazırlayacağı ve 17 Şubat Pazartesi günü düzenlenecekolan MKYK toplantısında konuyla ilgili yeniden bir sunum yapacağı belirtildi.