TBMM, bugün Libya tezkeresi için toplanıyor! Partiler tezkereye hangi oyu verecekler?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya'ya asker göndermesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bugün olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Libya tezkeresinin Meclis'ten kabul edilmesinin hemen ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecekler.

Muhalefet Partilerinden CHP, HDP, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi ve Türkiye İşçi Partisinin tezkereye “Hayır” oyu kullanacağını kaydedilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi partileri gezmiş, Libya tezkeresi hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştu. Ziyaret sonrasında ana muhalefet partisi CHP'nin karşı fikirde olduklarını belirtimiş ve bununla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, "Biz Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların bir de Libya'dan kaynaklanan şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine taraflardan birinin yanında yer alarak sebebiyet vermesini asla kabul etmiyoruz. Libya’ya asker göndermek çatışmaların çapını genişletir. Önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek tezkereye olumsuz bakıyoruz" diye konuşmuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in de daha önceden parti olarak "Hayır" oyu kullanacakları açıklanmıştı. Son olarak Akşener olağüstü toplantı öncesinde partisinin Meclis Grubunda milletvekilleriyle tekrar istişarede bulunacağı öğrenildi.

HDP'nin de tezkereye karşı "hayır" oyu kullanacağı kaydedilmiş ve diğer taraftan da HDP ve İyi Parti Libya ile yapılan mutabakat metnine de şerh koymuştu.

TBMM Genel Kurulunda yapılacak olağanüstü toplantı öncesinde son dakika açıklaması yapan Saadet Partisi ise açıklamasında Libya’ya asker gönderme konusunun doğru planlanması gereken bir adım olduğuna inandıkları ve bu yüzden tezkere oylamasında "Evet" oyu kullanacakları kaydedildi.

Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Türkiye'nin, Libya'nın meşru hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması' anlaşmasını önemli buluyor ve destekliyoruz. Libya'ya asker gönderme konusunun doğru planlanması gereken bir adım olduğuna inanıyoruz. Süreç doğru kurgulanırsa; askerimizin oradaki varlığı bile başlı başına birçok yanlış adımın atılmasını engelleyebilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Hiçbir çatışma içine girmeden, eğitim ve koordinasyon görevi ifa edileceği açıklaması yapılmalıdır. Süreç doğru kurgulanırsa; askerimizin oradaki varlığı bile başlı başına birçok yanlış adımın atılmasını engelleyebilecektir" denildi.

