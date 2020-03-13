TBMM'den koronavirüsü kararı! Ziyaretçilere kapatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye genelinde alınan kroonavirüsü tedbirleri kapsamında, meclis genelinde önlemler alırken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu önce Sağlık Bakanı daha sonra da partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüştü.

Yapılan görüşme ve değerlendirmele sonrası kronavirüsü salgını nedeniyle alınan önlemlere istinaden, Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. Ziyaretçilerin Meclise girişlerine yönelik tedbir ise 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirildi.

Söz konusu karar ile igili TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanlığı'nın,n (Covid-19) dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmeleri yakından takip ettiği ve ülkede ilk vakanın görülmesiyle birlikte de Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirleri hayata geçirmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, alınan karar ile birlikte Meclis çalışmalarının süreç ilerlemesine göre devam edeceği ve Meclis personelinin de görevlerini sürdürecekleri kaydedilirken, Meclise günlük ortalama 5 ile 8 bin arasında vatandaş giriş yaptığı ve bu rakamın partilerin grup günlerinde ise bu rakam 10 ile 15 bini bulduğu da belirtildi.



