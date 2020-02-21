TBMM'de Üst Üste Öğretmenlik Özlük Haklarına Yönelik Bir Soru Önergesi

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve beraberindeki 20 milletvekili öğretmenlerin sorunlarının giderilmesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önerge sundu. Sunulan önergede öğretmenlerin yaşadığı sorunların giderilmesi için detaylı araştırmaların yapılmasına dikkat çekildi.

Meclise öğretmenlerin sorunları kapsamında daha öncede önergeler sunulmuştu. Bu önergelerin arasına son olarak İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi’nin önergesi de girdi. Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin birlikte sunduğu önergede şu sözlere yer aldı:

Gerekçe

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük önder, Başöğretmen Atatürk, eğitim ve öğretimin ülke kaderinde oynadığı rolü çok iyi değerlendirmiş, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak anlayış ve gücü öğretmenlerde bulmuştur. ‘Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Öğretmenler, yen nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyerek, öğretmenlere verdiği önemi vurgulanmıştır.

Ülkemizin bugün ve gelecekte bağımsız ve onurlu yaşayabilmesinin yegâne yolu, eğitim ve öğretim vasıtasıyla nesillere öğretilecek olan milli değerler sisteminden geçmektedir.

Türk Milleti’ne mensubiyet şuurunun anlamlandırılmasında, yayılmasında yeri doldurulamaz bir fonksiyona sahip olan öğretmenlerin, şevk ve heyecan içinde bu vazifelerini yerine getirmeleri için gerekli şartların hazırlanması da devletin temel görevleri arasında yer almalıdır.

Gelecek nesillerin mesuliyetini içinde barındıran öğretmenlik mesleğinin, başta ekonomik olmak üzere, her anlamda hak ettiği itibarlı konuma gelmesi, sorumluluk sahibi herkesin dikkat etmesi gereken bir husus olmalıdır.

Günümüzde öğretmenlik mesleğinin itibarı ve onuru ne yazık ki alınan bazı kararlarla yok edilmiştir. Öğretmen umutsuz ise umut dağıtamaz. Öğretmenin mutsuz olduğu bir ortamda ise başarı sağlanamaz. Mahkeme de adalet ne kadar gerekiyorsa eğitimde de en az o kadar disiplin şarttır.

Öğretmen performans değerlendirme sistemi kaldırılmalıdır. Öğretmeni değerlendirecek kişinin ise en az öğretmen kadar eğitip alıp dirsek çürütüp sonra öğretmeni değerlendirmesi esastır. Tabi kimin kimi neye göre, kime göre değerlendireceği de bir muamma iken öğretmene karşı yapılan saldırıların artması da oldukça manidardır.

Öğretmeninin eskisi gibi sınıf içi disiplini sağlayamaması üzerine çok yönlü bir şekilde düşünülmeli ve bu konuda araştırmalar yapılarak okullarda artan disiplin olayları ve öğretmene şiddet konuları acilen gündeme getirilmeli, ciddi yaptırımlar ortaya konmalıdır.

Öğretmenliğin sözleşmeli hale getirilmesi ile yaşanan sorunlar ortadadır. Atanacak kişiye, ya eşini ya işini seç demek ne derece vicdana sığmaktadır, düşünülür. Elbette, görev yapmanın zorluğu olacaktır. Fakat öğretmeni orada mutlu etmek ve ona destek olmakta yetkili kurumların görevidir. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmen alımı kaldırılmalı, kadrolu atama sistemine geçilmelidir.

Öğretmene geliri, geçimi, emekliliği itibariyle mesleğine yaraşır bir konum sağlanmalıdır, Ek ders ücreti artırılmalı, Öğretmen Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı kurulmalıdır.

Öğretmenlere uygun koşullarda konut edindirme yardımı yapılmalıdır. Özellikle Ek Gösterge yükseltilmeli, yıpranma payı iyileştirilmelidir. Doğu ve Güneydoğu’da belli bir dönem görev yapanlara maaş ikramiyesi verilmelidir.

Bu Meclis araştırma önergesiyle Öğretmenlerin sorunları ile öğretmen yetiştirilmesi ve geliştirilmesindeki sorunların araştırılarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.