betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
321.040
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.8937
EURO
6.6031

TBMM'de Üst Üste Öğretmenlik Özlük Haklarına Yönelik Bir Soru Önergesi

TBMM’de üst üste öğretmenlik özlük haklarına yönelik bir soru önergesi daha sunuldu. Özlük haklarıyla ilgili verilen son önergeyi İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi meclise sundu. Feridun Bahşi’nin sunduğu önergenin detayları haberimizde.

21 Şubat 2020 Cuma 16:07
TBMM'de Üst Üste Öğretmenlik Özlük Haklarına Yönelik Bir Soru Önergesi

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve beraberindeki 20 milletvekili öğretmenlerin sorunlarının giderilmesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne önerge sundu. Sunulan önergede öğretmenlerin yaşadığı sorunların giderilmesi için detaylı araştırmaların yapılmasına dikkat çekildi.

Meclise öğretmenlerin sorunları kapsamında daha öncede önergeler sunulmuştu. Bu önergelerin arasına son olarak İyi Parti Milletvekili Feridun Bahşi’nin önergesi de girdi. Feridun Bahşi ve 20 milletvekilinin birlikte sunduğu önergede şu sözlere yer aldı:

Gerekçe

“Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük önder, Başöğretmen Atatürk, eğitim ve öğretimin ülke kaderinde oynadığı rolü çok iyi değerlendirmiş, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak anlayış ve gücü öğretmenlerde bulmuştur. ‘Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Öğretmenler, yen nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyerek, öğretmenlere verdiği önemi vurgulanmıştır.

Ülkemizin bugün ve gelecekte bağımsız ve onurlu yaşayabilmesinin yegâne yolu, eğitim ve öğretim vasıtasıyla nesillere öğretilecek olan milli değerler sisteminden geçmektedir.

Türk Milleti’ne mensubiyet şuurunun anlamlandırılmasında, yayılmasında yeri doldurulamaz bir fonksiyona sahip olan öğretmenlerin, şevk ve heyecan içinde bu vazifelerini yerine getirmeleri için gerekli şartların hazırlanması da devletin temel görevleri arasında yer almalıdır.

Gelecek nesillerin mesuliyetini içinde barındıran öğretmenlik mesleğinin, başta ekonomik olmak üzere, her anlamda hak ettiği itibarlı konuma gelmesi, sorumluluk sahibi herkesin dikkat etmesi gereken bir husus olmalıdır.

Günümüzde öğretmenlik mesleğinin itibarı ve onuru ne yazık ki alınan bazı kararlarla yok edilmiştir. Öğretmen umutsuz ise umut dağıtamaz. Öğretmenin mutsuz olduğu bir ortamda ise başarı sağlanamaz. Mahkeme de adalet ne kadar gerekiyorsa eğitimde de en az o kadar disiplin şarttır.

Öğretmen performans değerlendirme sistemi kaldırılmalıdır. Öğretmeni değerlendirecek kişinin ise en az öğretmen kadar eğitip alıp dirsek çürütüp sonra öğretmeni değerlendirmesi esastır. Tabi kimin kimi neye göre, kime göre değerlendireceği de bir muamma iken öğretmene karşı yapılan saldırıların artması da oldukça manidardır.

Öğretmeninin eskisi gibi sınıf içi disiplini sağlayamaması üzerine çok yönlü bir  şekilde düşünülmeli ve bu konuda araştırmalar yapılarak okullarda artan disiplin olayları ve öğretmene şiddet konuları acilen gündeme getirilmeli, ciddi yaptırımlar ortaya konmalıdır.

Öğretmenliğin sözleşmeli hale getirilmesi ile yaşanan sorunlar ortadadır. Atanacak kişiye, ya eşini ya işini seç demek ne derece vicdana sığmaktadır, düşünülür. Elbette, görev yapmanın zorluğu olacaktır. Fakat öğretmeni orada mutlu etmek ve ona destek olmakta yetkili kurumların görevidir. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmen alımı kaldırılmalı, kadrolu atama sistemine geçilmelidir.

Öğretmene geliri, geçimi, emekliliği itibariyle mesleğine yaraşır bir konum sağlanmalıdır, Ek ders ücreti artırılmalı, Öğretmen Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı kurulmalıdır.

Öğretmenlere uygun koşullarda konut edindirme yardımı yapılmalıdır. Özellikle Ek Gösterge yükseltilmeli, yıpranma payı iyileştirilmelidir. Doğu ve Güneydoğu’da belli bir dönem görev yapanlara maaş ikramiyesi verilmelidir.

Bu Meclis araştırma önergesiyle Öğretmenlerin sorunları ile öğretmen yetiştirilmesi ve geliştirilmesindeki sorunların araştırılarak, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası hisseleri hazineye mi devredilecek, hisselerin devri neden yeniden gündeme geldi?
İş Bankası hisseleri hazineye mi devredilecek, hisselerin devri neden yeniden gündeme geldi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinden 15 bin TL tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinden 15 bin TL tazminat kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bunlar son ikazlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bunlar son ikazlar
Muharrem İnce'din kavgada burnu mu kırıldı? Dedikodlar sosyal medyayı sallıyor!
Muharrem İnce'din kavgada burnu mu kırıldı? Dedikodlar sosyal medyayı sallıyor!
Zindaşti kimdir? Burhan Kuzu hakkında Zindaşti incelemesi
Zindaşti kimdir? Burhan Kuzu hakkında Zindaşti incelemesi
İYİ Partili İsmail Ok, partisinden istifa ederek ayrıldı
İYİ Partili İsmail Ok, partisinden istifa ederek ayrıldı

Popüler Haberler

Bademcikler ameliyatı ile bademciklerin alınmasının zararları nelerdir?
SSK emeklilik kaydı nedir, nasıl yapılır?
Kaymakamlık para yardımı şartları nelerdir? Kaymakamlık para yardımı için nereye başvurulur? 2020 Kaymakamlık yardımları
Babil İrfan’ı kim ihbar etti?
Nöbetçi noter listesi 22 23 Şubat 2020 hafta sonu açık olan noterler! İl İl Cumartesi ve Pazar TNB Nöbetçi noter sorgulama
22 – 23 Şubat 2020 Hafta Sonu Açık Olan İstanbul İlçe İlçe Cumartesi ve Pazar Nöbetçi Noterleri
Mazot Gübre - Hububat - Süt - Kırsal Kalkınma - Lisanslı Depoculuk Destek Ödemeleri Tarihleri Açıklandı
Wilder vs Fury - WBC Ağır Siklet dünya şampiyonluk boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şok markette gelecek hafta 26 Şubat – 4 Mart 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Survivor 2020 yeni yarışmacıları İrem Akın ve Erman Altıkardeş kimdir?
Babil Mert kimdir? Gerçek adı nedir? Gürberk Polat hakkında bilgiler
İban numarasında şube kodu nerdedir? İban no'da şube kodu bulma
iPhone 9 31 Mart'ta geliyor! Uygun fiyatlı iPhone 9 nasıl olacak? özellikleri neler olacak?
Gözlük camının buğulanmaması için öneriler
FOX yeni dizisi Öğretmen tanıtım fragmanları
Netflix'in yerli yapımı Atiye'nin kаmеrа arkası görüntüleri yayınlandı!
Araç güvenli satış sistemi nedir? Noter araç güvenli satış ücreti ve işlem bilgileri
Vodafone ve Memur-Sen arasında bir indirim anlaşması
Mucize Doktor Funda kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Aytemur hakkında bilgiler
Nargile şişelerinde de sağlık uyarıları yer alacak!Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Oriflame 2020 Mart ayı fiyat ve indirimli ürünler kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.