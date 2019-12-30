TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödüllerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hedeflerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. 2019 yılı Bilim Ödülellerine layık görülen bilim insanlarına ödüllerini takdim eden Erdoğan, programda bir konuşma yaparak Türkiye'nin gelecek hedefleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Türkiye'nin gündemini meşgul eden Kanal İstanbul projesi ile son derece beğeni kazanan yerli otomobile de değindi.

Geçtiğimiz yıl kaybedilen Prof. Dr. Fuat Sezgin adına oluşturulan bu ödül vasıtasıyla Sezgin'i yad ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, Fuat Sezgin hoca adına 5 ödülün değerli bilim insanlarına verildiğini ve ödül alan akademisyenlerimizin çalışmalarından oldukça memnun kaldığını vurgulayarak, "TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknoloji ışığında ülkemizin kalkınmasını destekleyecek adımlar atıyor. TÜBİTAK enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığı azaltacak ürünler üretiyoruz. Geniş bir alanda atılımları ve yenilikleri TÜBİTAK vasıtasıyla destekliyoruz. Araştırmacılarımıza önemli imkanlar sunuyoruz. Üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Ar-Ge araştırmalarının milli gelirimizdeki payı yüzde 1'i aştı. Bu oranı çok daha artıracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin 2020 yılında AB’ye ödeyeceği 80 milyon Euro katkı payının Türk Bilim ansanları tarafından kullanılacağını bu sebepten dolayı önümüzdeki yıl 81 ilde dene-yap teknoloji atölyesi kurulacağı müjdesini vererek "Türkiye bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacaktır. Bugün burada bilim insanlarımıza tevdi edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin takdiridir." diye konuştu.

TÜBİTAK ile Malezya ve Katar ile imzalanan anlaşmaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki Ülke arasında mükemmeliyet merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Ülkelerimizin ortak ihtiyaçlarına çözüm getirmektir. Oluşturacağımız bu enerjinin diğer ülkeleri de cezbedeceğini düşünüyorum. Geniş çaplı teknoloji atılımının ilk adımını attık. Ülkemiz içinde de yenilikçiliğin hayatın her alanını kapsaması için yoğun gayretlerimiz var." dedi.

Geçtiğimiz cuma günü Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgilide görüşlerini açıklayan Erdoğan, "Öncelikle bilişim vadimizin açılışını yaptık. Artık yeni teknolojilerini pazarı olmakla kalmayacağız. Bilişim vadimiz bu noktada kritik bir rol üstlenecek. Türkiye'nin otomobili projesinin burada üretiliyor olması da çok önemli bir gelişme. Belirlenen tarihte 2022'nin sonunda inşallah seri üretime de geçilecektir. Türkiye'nin otomobiline tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Yerli otomobilde başta şahsım olmak üzere siparişleri almaya başladık. Bu proje, ülkemiz için otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahiptir." ifadelerine yer vererek konuşmasını, "Başaramazsınız; diyenlere inat başardık. Asalak ve hastalıklı zihniyete teslim olmadık, olmayacağız." diye sürdürdü.

son günlerde Türkiye'nin gündemini oldukça fazla meşgul eden Kanal İstanbul projesi ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili ne kadar kararlı olduklarını bir kez daha vurgulayarak konuşmasında, "Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz. Ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Yid bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız her ikisi için de elimezde imkanlar var." ifadelerine yer verdi.





