Tüm gözler bu toplantıda! Erdoğan Başkanlığındaki 'Koronavirüs zirvesi' toplanıyor

Çankaya Köşkü'nde 3 Mart günü yapılan kritik koronavirüs toplantısının, ikincisi Beştepe'de düzenlenmişti. Bugün üçüncüsü yapılacak olan 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' ise yine Cumhurbalkanı Erdoğan Başkanlığında, 80 kişilik katılımla saat 14.00'da başlayacak. Toplantı Çankaya Köşkü’nde düzenlenecek.

Kritik toplantıya Sağlık Bakanı ve bir kaç Bilim Kurulu üyesi de katılırken, TOBB, Hak-İş gibi sivil toplum kurulu temsilcilerinin de bulunacak ve zirvede ayrıca ekonomik kararların alıcacağıda belirtiliyor. Toplantı sonrasında da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna görüşmelerde yapılan değerlendirmeler hakkında bir açıklama yapacak.

Saat 13.30’da ayrı toplanan Bilim Kurulu, burada yaptığı değerlendirmeleri aynı anda Bakan Fahrettin Koca’ya iletecek ve Bakan Koca bu kararları ''ne aktaracak. Geniş bir masada yaklaşık 1 metre aralıklı sandalyelerde gerçekleşecek toplantıya giriş öncesinde de tedbirler uygulanacak ve hijyen kuralları dikkate alınacak.

'Koronavirüs zirvesi' toplantısına katılacak bakanlık ve büroklatlar listesi de şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratlar..