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Türk Silahlı Kuvvetleri kanun teklifi mecliste görüşülecek

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) disiplin uygulamasına gidiyor. Disiplin uygulaması yapılmasıyla alakalı kanun teklifi bugün meclise götürüldü.

02 Temmuz 2020 Perşembe 12:22
Türk Silahlı Kuvvetleri kanun teklifi mecliste görüşülecek
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) disiplin uygulamasına gidilecek kararla ilgili kanun teklifi bugün itibariyle meclise götürüldü. İçerisinde disiplin ile harekat etkinliği artırımına gidilmesine dair detaylar içeren kanun teklifinin yüksek ihtimalle kabul edileceği öngörülüyor.

Bu kanun teklifinin içerisinde disiplin uygulamalarının artmasına yönelik bazı detaylar bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde hiyerarşi daha sert ve oturaklı bir hale gelecek. Kanun teklifinin içerisinde yer alan bir diğer konu ise harekat etkinliğinin artırılmasına yönelik adımların atılmasıdır. Bu kanunla ilgili tüm detaylar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. Bugün görüşülecek kanun teklifinin oy çoğunluğuyla kabul edilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar gelecek. Konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 02.07.2020 12:22
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