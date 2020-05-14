Van'da yaşanan terör saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti!

Van’da geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen mahallesine yardım götürmek için yola çıkan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aracına saldırı düzenlendi. Uzun namlular ile gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Covid-19 nedeni ile artan vaka sayılarını kontrol altına almak için karantinaya alınan Özalp ilçesine bağlı Eğribelen mahallesine yardım götürmek için erzak hazırlayan Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aracına uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleşti. Valilikten yapılan açıklamada "Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır." Denildi.

Ayrıca konu ile ilgili bir sivil vatandaşın birde belediye görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırı sonrasında yaralanan vatandaşların ise Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıkları belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nın da destek verdiği operasyonlar ile birlikte kaçan saldırganı bulmak için geniş bir arama başlatılmıştır. Açıklamasına da yer verildi.

“Saldırı gıda dağıtımı dönüşünde yaşandı”

Van valisi olan Van Büyükşehir Belediye Başkanı görevine kayyum olarak atanan Mehmet Emin Bilmez, VSDG görevlilerine yapılan saldırı sonrasında yaralıları hastanede ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumları ile ilgili bilgi alan Vali Bilmez, 2 kişinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında mahallenin 8 Mayıs’ta karantinaya alındığını belirtti. Özalp Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin karantinada olan mahalle sakinlerine yardım götürmek için hazırlandığını ve yola çıktığını anlattı. Tüm işlemler tamamlanıp gerekli malzemeler mahalle halkına verildikten sonra geri dönen grubun aracına uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldığını ve maalesef 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Bilmez, saldırganların yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldığını da belirtti. Konu ile ilgili Vali Bilmez,

"Ekip, mahalleye malzemeleri verdikten sonra dönüş yolunda saldırıya uğradı. Saldırı Özalp'e 15 kilometre kala gerçekleşti. Ekibimizdeki bir görevlimiz olay yerine şehit oluyor. Yolda gelirken el kaldıran bir vatandaşı araca almışlar. O vatandaşımız da olay yerine şehit oluyor. Bir personelimiz olaydan yaralı kurtuluyor, yaralı önce Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şimdi bölge hastanesine getirildi. Sağlık durumu iyi hayati tehlikesi bulunmaktadır. Başhekim ve sağlık çalışanlarımızın inşallah şifa bulması için gayret göstereceklerine inanıyorum." Açıklamasında bulundu.

Soylu: Yenileceksiniz

Konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesi sonrasında resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz!"

HDP: Kabul Edilemez

HDP eş başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından yapılan yazılı açıklamada ise öncelikle hayatlarını kaybeden vatandaşların ailelerine baş sağlığı dilendi. Daha sonrasında saldırının kabul edilemeyeceğinden bahsedilerek tüm ülke genelinde barış ve huzur olması için çalıştıklarını belirtti. Olay için üzüntülerini belirten HDP yetkililer olayı kınadı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32