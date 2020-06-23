Yaşanan pandemi sürecinde Bakan Koca'nın takipçi sayısı 10 milyon kişi oldu

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgın hastalığı vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı gün olan 11 Mart tarihinden itibaren güncel vaka sayılarını bazen yapılan bilim kurulu toplantıları sonrasında ekranlar önünde bazende kendi sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İnstagram takipçi sayısı 10 milyon oldu.

10 MİLYON TAKİPÇİLİ İLK TÜRK SİYASETÇİ

Güncel vakaların yanı sıra hastalığın yayılmasına engel olmak için alınan tedbir ve getirilen kuralları da sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşan Koca ulaştığı takipçi sayısı ile 10 milyon takipçiye ulaşan ilk türk siyasetçi bakan oldu.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın instagramdaki takipçi sayısı ise 8,1 milyon kişi.