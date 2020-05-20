Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çocuk istismarını savunan skandal açıklamalarda bulundu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamaları ile gündemde yerini aldı. Skandal açıklamalarda bulunan Erbakan çocuk istismarını savundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı Biz10 TV’de Zeynep Uzun’un konuğu olarak soruları cevapladı. Gündem hakkında konuştuktan sonra çocuk yaştakilerin evlilikleri konularına da değinen Erbakan Skandal açıklamalar yaptı.

Skandal açıklamada çocuk istismarını savunan Erbakan, “Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” diyerek herkesi şaşırttı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:17