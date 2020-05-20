Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çocuk istismarını savunan skandal açıklamalarda bulundu!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan skandal açıklamalar geldi. Çocuk istismarını savunan açıklamaları ile gündeme gelen Erbakan "15 yaşında bir kişi cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" diyerek konuşmasına devam etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çocuk istismarını savunan skandal açıklamalarda bulundu!
    Abone Ol:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan açıklamaları ile gündemde yerini aldı. Skandal açıklamalarda bulunan Erbakan çocuk istismarını savundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı Biz10 TV’de Zeynep Uzun’un konuğu olarak soruları cevapladı. Gündem hakkında konuştuktan sonra çocuk yaştakilerin evlilikleri konularına da değinen Erbakan Skandal açıklamalar yaptı.

Skandal açıklamada çocuk istismarını savunan Erbakan, “Anadolu'da yıllardan beri büyüklerimiz 14,15,16 yaşında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlardır. 15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir” diyerek herkesi şaşırttı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:17

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
Günlük yeterli su içme miktarı nedir? Bir günde ne kadar su içilmelidir? Su içmenin faydaları nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 19 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 17 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Doğum çantası nasıl hazırlanmalı, doğum çantasında neler olmalı?
Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Fındık fiyatları ne kadar? 7 Mayıs 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Teknosa 4-8 Mayıs 2020 axess kampanyası