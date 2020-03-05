YSK'dan Flaş Açıklama!İllerin milletvekili sayıları değişti.İşte değişen illerin milletvekili sayıları

Yüksek Seçim Kurumu,Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2019 nüfus verilerine göre bazı illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti ve değiştiğini açıkladı.

TBMM'nin illere göre meclis sandalye dağılımındaki bu son dakika değişikliği 3 ili etkiledi.

İşte değişen illerin milletvekili sayıları ve YSK'nın açıkladığı yeni rakamlar;

(Denizli, Kırşehir, Tunceli) milletvekili sayısı 1 azaldı; Antalya'da 1 arttı, İstanbul'da 2 (2. Seçim Çevresi 1, 3. Seçim Çevresi 1) arttı.

Yapılan bu son değişiklikle birlikte Antalya'nın vekil sayısı 16'dan 17'ye çıkarken, İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 100'e çıkmış oldu.