Bugünün son dakikaları arasında yerini alan ve vatandaşlarda ciddi merak uyandıran Burhan Kuzu hakkında Zindaşti incelemesi başlatılması sonrasında vatandaşlar Zindaşti’yi merak etmeye başladı.

Zindaşti kimdir?

Burhan Kuzu hakkında Zindaşti incelemesi başlatılması sonrasında pek çok kişi Zindaşti’nin kim olduğunu merak etmeye başladı. İranlı Naci Şerifi Zindaşti ismi ile tanınan, 24 Eylül 2007’de Büyükçekmece’de düzenlenen operasyon sonrasında 75 kg eroin ile yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Zindaşti aynı yıl Zekeriya Öz’e ifade vermiş ve gizli tanık olmak şartı ile serbest bırakılmıştı. 2014 yılında yine Büyükçekmece’de lüks bir cip iki kişi tarafından çapraz ateşe tutulmuştu. Saldırıda Zindaşti’nin kızı Arzu Şerifi ve şoförü Devrim Öztunç öldürülmüştü. Zindaşti bu olay sonrasında asıl hedefin kendisi olduğunu dile getirmişti.

Saldırı sonrasında 22 Aralık 2014’t e Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar Küçükçekmece’de bir lokantada öldürüldü. Ancak kızının katili bu iki isim değildi. Daha sonrasında katilin BAE’de olduğunu tespit eden Zindaşti Dubai’de katillerin öldürülmesi emrini verdi. Cinayet sonrasında BAE polisinin şüphelinin peşinde olduğunu ve izine ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu öğrenmesi sonrasında cinayet emrini verdiği adamını Panama’da öldürttü.

Aynı zamanda Avukat Kudbedin Kaya geçen yıl Yeşilköy’de bir restoranda infaz edilmişti.