Barcelona ile Real Madrid maçı ne zaman yapılacak? El Clasico maçı canlı yayın saati ve kanalı

İspanya’nın ve Dünya futbolunun en büyük takımları arasında olan Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Her sene milyonlarca futbolseverin takip ettiği El Clasico Çarşamba akşamı oynanacak. Bu sene uzun sürenin ardından iki takım puan farkı yok, bu yüzden de maçın önemi artıyor.

Geçen hafta Real Sociedad deplasmanında 2 puan kaybeden Barcelona haftayı 35 puanla tamamlamıştı. Real Madrid ise geçen hafta yıldız futbolcusu Karim Benzema’nın son dakika golüyle 1 puan almıştı.

Dünya futbol tarihinin en büyük maçlarından biri olan Barcelona ve Real Madrid maçı yine milyonlarca kişi tarafından takip edilecek. Büyük maçın öncesi her iki tarafında 35 puanı bulunuyor. İki tarafta golcü oyuncularına güveniyor. Gol krallığı yarışında 12 golle zirveyi Messi ve Benzema paylaşıyor. Barcelona’nın yıldızı Messi kariyerinin 25 Real Madrid maçına çıkarken bu maçların 18’in gol atmaya başardı. Real Madri’de ise Benzema’nın yanında hücum hattında kimin oynayacağı merak konusu. Teknik direktör Zidane’ın Rodrygo ve Vinicius arasıda karar vermesi bekleniyor. İki takımın hücum oyuncuları kadar kalecileri de dikkat çekiyor. Barcelona kalesinde ligin en pas oranına sahip Ter Stegen yer alırken, Real Madrid’in kalesinde ise bu alanda ikinci sırada yer alan Courtois yer alacak.

Yayın programı – 18 Aralık Çarşamba-

Merak beklenen El Clasico Çarşamba akşamı D- Smart 77. Kanal Sport Smart’ta yayınlanacak. Ayrıca maç öncesi El Clasico özel programıyla da takımlar hakkında son bilgiler aktarılacak. Maç Çarşamba akşamı 22:00’da başlayacak.

D- Smart Çarşamba akşamı yayın akışını duyurdu. Yayın akışı şu şekilde;

21:00 El Clasico özel programı – 77. Kanal Sport Smart + D- Smart Go

22:00 El Clasico ( Barcelona – Real Madrid) – 77. Kanal Sport Smart+ D- Smart Go

00:00 El Clasico özel programı – 77. Kanal Sport Smart + D- Smart Go