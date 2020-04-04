1 Milyar dolarlık kazanç rekorunu kıran ilk futbolcu belli oldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında ödemelerinde kesinti yapılmasın rağmen İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.

Başarılı futbolcu oynadığı futbol dışında zaman zaman müslüman dünyasında yaptığı bağışlarla da gündeme gelmişti.

"TANRI SANA YARDIM ETTİĞİNİN İKİ KATINI VERİR"

Başarılı futbolcu daha önce İspanya basınına verdiği röportajda servetiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Babam bana şunu öğretti; yardıma muhtaç insanlara ne kadar yardım edersen Tanrı sana yardım ettiğinin iki katını verir. Ve benim hayatımda da tamamen böyle oldu. Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti."