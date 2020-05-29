12 Haziran öncesi Federasyon'dan açıklama! Müsabakalar seyircisiz oynanacak

Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte hastalığın kontrol altına alınması sebebiyle oynan tüm spor müsabakalarına ara verilmişti.

Normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde 12 Haziran tarihi itibariyle futbol maçlarının başlayacak olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir talimat yayımlandı.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Karşılaşmalarda 5 oyuncu değişikliğinin yapılabileceği, eleme usulü müsabakalarda uzatma devrelerinin oynanması halinde ise 1 futbolu değişikliğine daha izin verileceği aktarıldı.

A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısının 14'ün altına inmesi halinde, karşılaşmanın oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe erteleneceği belirtildi.

ATEŞİ OLAN STADA ALINMAYACAK

Yedek kulübelerinde bulunan kişilerin aralarında 2'şer koltuk boş bırakılacağı aktarılırken, tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılacağı, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanların stada alınmayacağı kaydedildi.

Maskesi bulunmayan kişilerin stada giremeyeceği ve oyundan çıkan futbolcuların da maske takmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 22:14