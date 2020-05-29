12 Haziran öncesi Federasyon'dan açıklama! Müsabakalar seyircisiz oynanacak

Futbola korona virüs ile verilen aranın 12 haziran tarihinde bitecek olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan müsabakaların seyircisiz oynanacağı duyuruldu.

12 Haziran öncesi Federasyon'dan açıklama! Müsabakalar seyircisiz oynanacak
    Abone Ol:

Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesiyle birlikte hastalığın kontrol altına alınması sebebiyle oynan tüm spor müsabakalarına ara verilmişti.

Normalleşme sürecinin başladığı bu dönemde 12 Haziran tarihi itibariyle futbol maçlarının başlayacak olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir talimat yayımlandı.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Talimata göre, Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2019-2020 sezonunun kalan maçlarının seyircisiz oynanacağı ifade edildi.
Karşılaşmalarda 5 oyuncu değişikliğinin yapılabileceği, eleme usulü müsabakalarda uzatma devrelerinin oynanması halinde ise 1 futbolu değişikliğine daha izin verileceği aktarıldı.

A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısının 14'ün altına inmesi halinde, karşılaşmanın oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe erteleneceği belirtildi.

ATEŞİ OLAN STADA ALINMAYACAK

Yedek kulübelerinde bulunan kişilerin aralarında 2'şer koltuk boş bırakılacağı aktarılırken, tek kullanımlık uç aracılığı ile ateş ölçümü yapılacağı, ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanların stada alınmayacağı kaydedildi.

Maskesi bulunmayan kişilerin stada giremeyeceği ve oyundan çıkan futbolcuların da maske takmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2020, 22:14

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Günlük Burç Yorumları 30 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
Çarkıfelek Bayram Özel Bölümü Konukları Kim Olacak? Onur Büyüktopçu ve Emel Özkızıltaş'ın İlk Konukları Belli Oldu!
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
Gizli numara bulma programı var mı, fatura dökümanından çıkar mı? Özelden arayan numara faturada çıkar mı? Gizli numarayı polis bulur mu?
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Telefon interneti bilgisayarda nasıl kullanılır? Bilgisayara telefon internetini bağlama
Aşk Bir Rüya 98. bölüm fragmanı 28 Mayıs Perşembe
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri