2 penaltı kaçırdı taraftarlardan moral alkışı aldı

Süper Lig'in 22. haftasında, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi, Gaziantep FK'nın 4 dk ara ile kazandığıvuruşundan yararlanamayan Muhammet oyunun 66. dakikasında oyundan alındı. Kaçan penaltı sonrası çılgına dönen Sumudica ikinci penaltı düdüğünü duyduğunda Muhammet'e sen kullanma dedi ancak topun başına yeniden Muhammet geldi, 2. penaltınında kaçmasından sonra taraftarlardan tepki alan oyuncusunu oyundan çıkardı, oyundan çıkarılmasına tepki olarak soyunma odasına gitmek isteyen Muhammet'e teknik heyet izin vermedi ve kulübede oturdu. maçın son dakikalarında Gaziantep'in attığı gol sonrası tüm takım Muhammet'in yanında golü kutladı ve taraftarlara Muhammet'i alkışlattı.