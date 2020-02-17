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2 penaltı kaçırdı taraftarlardan moral alkışı aldı

Gaziantep'te iki kez penaltı kaçıran Muhammet Demir maç sonu arkadaşları ve taraftarlarca alkışlandı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 22:30
2 penaltı kaçırdı taraftarlardan moral alkışı aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi, Gaziantep FK'nın 4 dk ara ile kazandığı 2 penaltı vuruşundan yararlanamayan Muhammet oyunun 66. dakikasında oyundan alındı. Kaçan penaltı sonrası çılgına dönen Sumudica ikinci penaltı düdüğünü duyduğunda Muhammet'e sen kullanma dedi ancak topun başına yeniden Muhammet geldi, 2. penaltınında kaçmasından sonra taraftarlardan tepki alan oyuncusunu oyundan çıkardı, oyundan çıkarılmasına tepki olarak soyunma odasına gitmek isteyen Muhammet'e teknik  heyet izin vermedi ve kulübede oturdu. maçın son dakikalarında Gaziantep'in attığı gol sonrası tüm takım Muhammet'in yanında golü kutladı ve taraftarlara Muhammet'i alkışlattı.

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKÇaykur Rizaspor2 PenaltıKaçtıMuhammet Demir
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