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2020 yılı Süper Lig ne zaman başlayacak ve bitecek? Mehmet Sepil açıkladı

2020 yılı Süper Lig ne zaman başlayacak ve bitecek? Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı. Trt Spor ekranlarında maçlar ve ligler hakkında konuşan Mehmet Sepil, salgın durumuna göre maçların ve liglerin başlama tarihinin daha da uzayabileceğinin altını çizdi.

26 Nisan 2020 Pazar 17:14
2020 yılı Süper Lig ne zaman başlayacak ve bitecek? Mehmet Sepil açıkladı

Tüm dünyayı saran korona virüs salgını hayatın durmasına neden oldu. Bu süreçte birçok şey kısıtlandı. İnsanlar evlerinde kalmaya başladı ve birçok ülkede sokağa çıkma yasağı da uygulandı. Salgının ortaya çıkması ile birlikte hızla kararlar alındı ve yüz yüze eğitime ara verildi. Ayrıca spor müsabakaları da ertelendi. Taraftarların heyecanla beklediği maçlar ve ligler durduruldu. Ne zaman başlayacağı konusu merak edilmeye başlandı.

Süper Lig Ne Zaman Başlayacak?

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, süper ligin ne zaman devam edeceği ile ilgili bugün TRT Spor ekranlarında açıklama yaptı. Açıklamalarına göre henüz netleşmiş bir tarihin olmadığını belirten Sepil, olayların gidişat durumuna göre maçların daha uzak günlere ertelenebileceğini de söyledi. Şimdilik belirlenen senaryo maçların ve liglerin Haziran ayının ortalarında başlaması olduğunu söyleyen Mehmet Sepil, dünyanın her yerinde durmuş olan spor müsabakalarının ve futbol maçlarının ne zaman başlayacağının net olmadığının da tekrar altını çizdi.

Bu durumda öngörü yapmanın doğru olmadığını söyleyen Sepil, sorumluluğun Türkiye Futbol Federasyonunda olduğunu da belirtti. Bu ay sonunda tekrar bir toplantı yapılacağını ve ne şekilde bir karara varacaklarını ve ne zaman maçların gerçekleşeceği konusunun açıklanacağını söyledi.

Süper Lig Ne Zaman Bitecek?

En yakın Haziran ortasında başlaması beklenen süper lig bu tarihlerde başlayabilirse 26 Temmuz tarihinde sona erecektir. Ancak gidişata göre her şey değişebilir. Spor müsabakaları hakkında tüm ülkeler bir karar alma aşamasındadır ve seyircisiz oynamanın konuşulduğu bilinmektedir. Liglerin bitirilmesi de gündeme gelmektedir ve bu konu hakkında görüş ayrılıkları da bulunmaktadır. Ligler bitirilmezse neler olabileceği konuşulmaktadır. Ligler 12 Haziran tarihinde başlarsa 26 Temmuzda erecek. Şimdiki plan bu yöndedir ancak salgın durumuna göre bu süreç uzayabilir.

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Son Güncelleme: 26.04.2020 17:27
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