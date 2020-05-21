8 yabancı talebine ilk itiraz Galatasaray'dan geldi

Türkiye Futbol lig'lerinde 17 kulüp, Futbol Federasyonu’ndan talep ettikleri gelecek sezondan itibaren yabancı sayının sınırlamasının 8’e düşürülmesi konusunu görüştü.
İstanbul’da oynansın
Sarı - Kırmızılı Kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını dile getirerek, “Avrupa’daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğini ” yorumunu yaptı.
Ayrıca Albayrak’ın kalan 8 hafta maçları için İstanbul’da oynanması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, “Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz’de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun’da yeteri kadar tesis var” dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise kupa takviminin değişmemesi gerektiğinin üzerinde durdu.