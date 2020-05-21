8 yabancı talebine ilk itiraz Galatasaray'dan geldi

Dün bir araya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, liglerin son durumu ile ilgili bir araya geldi.

8 yabancı talebine ilk itiraz Galatasaray'dan geldi
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Türkiye Futbol lig'lerinde 17 kulüp, Futbol Federasyonu’ndan talep ettikleri gelecek sezondan itibaren yabancı sayının sınırlamasının 8’e düşürülmesi konusunu görüştü.

Kulüpler, “ Hali hazurda yaşadığımız mali sıkıntılar mevcut . Yabancılara harcayacağımız o kadar parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin içinden çıkamayız. Sorumluluklarımız kurdaki artışla her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz” görüşünü savundular.

İstanbul’da oynansın
Sarı - Kırmızılı Kulübün 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını dile getirerek, “Avrupa’daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğini ” yorumunu yaptı.

Ayrıca Albayrak’ın kalan 8 hafta maçları için İstanbul’da oynanması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, “Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz’de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun’da yeteri kadar tesis var” dedi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise kupa takviminin değişmemesi gerektiğinin üzerinde durdu.


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