A Milli takıma bir kötü haber daha

Werder Bremen Forması Ömer Toprak,Frankfurt ile oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkarıldı.
05 Mart 2020 Perşembe 12:57
Frankfurt maçını yaşadığı sakatlık nedeni ile yarıda bırakan Ömer Toprak, yapılan kontroller sonrasında Fibula Kemiğinde çatlak ve ezilme olduğu sakatlığa bağlı olarak tedavisinin uzun süreceği ve sezonu kapattığı bilgisi alındı. A Milli takımımızda Euro 2020 öncesi sakatlık yaşayan oyuncuların kadrodan çıkarılmaları bir hayli sıkıntı yaratmış durumda
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