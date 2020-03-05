A Milli takıma bir kötü haber daha

Frankfurt maçını yaşadığınedeni ile yarıda bırakan, yapılan kontroller sonrasında Fibula Kemiğinde çatlak ve ezilme olduğu sakatlığa bağlı olarak tedavisinin uzun süreceği ve sezonu kapattığı bilgisi alındı. Aımızda Euro 2020 öncesi sakatlık yaşayan oyuncuların kadrodan çıkarılmaları bir hayli sıkıntı yaratmış durumda