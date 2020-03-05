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A Milli takıma bir kötü haber daha

Werder Bremen Forması Ömer Toprak,Frankfurt ile oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkarıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 12:57
A Milli takıma bir kötü haber daha

Frankfurt maçını yaşadığı sakatlık nedeni ile yarıda bırakan Ömer Toprak, yapılan kontroller sonrasında Fibula Kemiğinde çatlak ve ezilme olduğu sakatlığa bağlı olarak tedavisinin uzun süreceği  ve sezonu kapattığı bilgisi alındı. A Milli takımımızda Euro 2020 öncesi sakatlık yaşayan oyuncuların kadrodan çıkarılmaları bir hayli sıkıntı yaratmış durumda 
 

Anahtar Kelimeler:
SakatlıkMilli TakımÖmer ToprakWerder Bremen
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