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Abdülkadir Ömür'den maaş desteği

Trabzonspor'un genç yıldızı yaşanan salgın konusunda Milli Dayanışma Kampanyasına destek geldi.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:10
Abdülkadir Ömür'den maaş desteği

Bordo - Mavili takımda Koronavirüs ile mücadele kapsamında takımda kampaya başlatan Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı ve dayanışma pasını takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a attı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum ve Cumhur Başkanımızın başlatmış olduğu Milli Dayanışma kampanyasına maaşımın yarısını bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum, bizler biliyoruzki yan yana durursak biz bize yeteriz'' dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanUğurcan ÇakırKoronavirüsDestekMilli Dayanışma KampanyasıAbdülkadi ömür
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