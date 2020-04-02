Abdülkadir Ömür'den maaş desteği

Bordo - Mavili takımda Koronavirüs ile mücadele kapsamında takımda kampaya başlatan Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı ve dayanışma pasını takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



''İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyorum ve Cumhur Başkanımızın başlatmış olduğuna maaşımın yarısını bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum, bizler biliyoruzki yan yana durursak biz bize yeteriz'' dedi.