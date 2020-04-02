Bordo - Mavili takımda Koronavirüs ile mücadele kapsamında takımda kampaya başlatan Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı ve dayanışma pasını takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a attı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Abdülkadir Ömür'den maaş desteği
Trabzonspor'un genç yıldızı yaşanan salgın konusunda Milli Dayanışma Kampanyasına destek geldi.
02 Nisan 2020 Perşembe 19:10
Bordo - Mavili takımda Koronavirüs ile mücadele kapsamında takımda kampaya başlatan Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı ve dayanışma pasını takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a attı.