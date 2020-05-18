Abdülkadir Ömür ''transfer rekoru kıracak''

Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Fransız ekibi Nice ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. France Football, kırmızı-siyahlı kulübün, oyun tarzı olarak Lionel Messi'ye benzetilen 20 yaşındaki Ömür için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonda takımın bir diğer genç ismi Yusuf Yazıcı'yı Lille'e yollamış ve bu transferden bonuslarla birlikte 17.5 milyon Euro'yu kasasına koymuştu.

Rekor bonservis bedeli

Eğer Trabzonspor, Nice’den gelecek olan transfer teklifini kabul ederse Abdülkadir Ömür, Süper Lig’den transfer olan en pahalı üçüncü futbolcu olacak. 17.5 milyon Euro’ya Lille satılan bir başka Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı’yı geride bırakacak olan genç yıldız, Cenk Tosun ve Elvir Baljic’in ardından üçüncü sıraya yerleşecek.

Bilindiği üzere Cenk Tosun 2017 yılında Beşiktaş’tan Everton’a 22.5 milyon Euro’ya, Elvir Baljic ise 1999 yılında 21 milyon Euro’ya Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olmuştu.