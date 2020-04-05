Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraflı korona paylaşımı

Abdürrahim Albayrak'ın tedavisi devam ederken foroğraflı bir paylaşım yaptı.virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi gören ve iyileşme sürecinde olumlu sonuçlar alarak evde tedavisine devam edilen Abdürrahim Albayrak'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu.hesabından yaptığı paylaşımdaifadelerini kullandı.