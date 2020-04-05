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Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraflı korona paylaşımı

Galatasaray 2.başkanı Abdürrahim Albayrak'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisi devam ederken ilk kez fotoğraf paylaştı.

05 Nisan 2020 Pazar 21:45
Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraflı korona paylaşımı

Abdürrahim Albayrak'ın tedavisi devam ederken foroğraflı bir paylaşım yaptı. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi gören ve iyileşme sürecinde olumlu sonuçlar alarak evde tedavisine devam edilen Abdürrahim Albayrak'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda '' En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun '' ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraflı korona paylaşımı

Son Güncelleme: 05.04.2020 21:45
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTwitterAbdurrahim AlbayrakKORONA
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