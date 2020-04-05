Abdurrahim Albayrak'ın fotoğraflı korona paylaşımı

05 Nisan 2020 Pazar 21:45
Abdürrahim Albayrak'ın tedavisi devam ederken foroğraflı bir paylaşım yaptı. Korona
virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir süre hastanede tedavi gören ve iyileşme sürecinde olumlu sonuçlar alarak evde tedavisine devam edilen Abdürrahim Albayrak'ın sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf çok konuşuldu. Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda '' En ön cephedeki kahramanlarımız sevgili sağlık çalışanlarından Allah razı olsun ''
ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 05.04.2020 21:45