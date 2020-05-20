Achraf Dari “Galatasaray benimle ilgileniyor“ dedi!

Faslı oyuncu Achraf Dari Galatasaray'ın kendisi ile ilgilendiğini söyledi. 21 yaşında ki genç stoper pek çok taraftar tarafından araştırılmaya başladı. Achraf Dari'den Galatasaray'a göz kırpan açıklamalar.

Achraf Dari “Galatasaray benimle ilgileniyor“ dedi!
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Faslı stoper Achraf Dari, Galatasaray’ın kendisi ile ilgilendiğini açıkladı. Yaptığı açıklamalar sonrasında pek çok taraftar ise Dari’yi araştırmaya başladı.

Fas’ın Wydad Casablanca takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Achraf Dari Galatasaray’ın kendisini transfer etmek için irtibata geçtiğini açıkladı. Stoper ve ön libero olarak oynayabilen 21 yaşındaki genç oyuncu Fas basınında yaptığı açıklamada, "Zamalek (Mısır), Rennes (Fransa) ve Galatasaray benimle ilgileniyor. Karar vermedim ancak Avrupa'da oynamak seçeneği benim için önemli" dedi.

Sözlerinde Rennes ve Galatasaray’ın ön planda olduğu anlaşılan oyuncunun hangi takımı seçeceği ise merakla bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 15:27

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