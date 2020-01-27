Acı haber LeBron James'i yıktı

Kobe'nin rekorunu kırdıktan sonra yaptığı açıklamasında Kobe için övgüler yağdıran James kobe'yi örnek aldığını ve ondan ilham aldığını belirtmişti. O konuşmanın üzerinden birkaç geçmesinin ardından üzücü haneri alan James şok yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı bir süre kendine gelmekte zorlandığı görüldü.