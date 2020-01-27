Acı haber LeBron James'i yıktı

Geçtiğimiz günlerde NBA de en çok sayı atan oyuncular listesinde Kobe'yı geçen James, acı haber ile yıkıldı.
27 Ocak 2020 Pazartesi 11:45
Kobe'nin rekorunu kırdıktan sonra yaptığı açıklamasında Kobe için övgüler yağdıran James kobe'yi örnek aldığını ve ondan ilham aldığını belirtmişti. O konuşmanın üzerinden birkaç geçmesinin ardından üzücü haneri alan James şok yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı bir süre kendine gelmekte zorlandığı görüldü.
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