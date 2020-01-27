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Acı haber LeBron James'i yıktı

Geçtiğimiz günlerde NBA de en çok sayı atan oyuncular listesinde Kobe'yı geçen James, acı haber ile yıkıldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:45
Acı haber LeBron James'i yıktı

Kobe'nin rekorunu kırdıktan sonra yaptığı açıklamasında Kobe için övgüler yağdıran James kobe'yi örnek aldığını ve ondan ilham aldığını belirtmişti. O konuşmanın üzerinden birkaç geçmesinin ardından üzücü haneri alan James şok yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı bir süre kendine gelmekte zorlandığı görüldü.

Son Güncelleme: 27.01.2020 11:45
Anahtar Kelimeler:
KazaKobe BryantNbaHelikopterLeBron James
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