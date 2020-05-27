Acun Ilıcalı kendisi açıkladı! "Fortuna Sittard'ı almayı düşünüyorum

Televizyon sektörünün popüler isimlerinden Acun Ilıcalı satın alacağı söylenen kulüple ilgili açıklamalarda yaptı.

Acun Ilıcalı kendisi açıkladı! "Fortuna Sittard'ı almayı düşünüyorum
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı satın alacağı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce bir kulüp almak istediğini belirten Ilıcalı konuyla ilgili olarak Cüneyt Özdemir'in programında detaylar hakkında bilgi verdi. Ilıcalı, "Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum. Olmaya yakın diyebilirim. Türk futbolu ve dünya futboluna genç yetenekler kazandırmak istiyorum." dedi.

Gün içinde canlı yayında Mehmet Gezegen'in konuğu olan Ilıcalı Fenerbahçe ile ilgili gelen soruları cevapladı.

Hayatımda böyle önemli mutlulukları düşündüğüm zaman, bunların içinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı var. Başarılarda çok mutlu oldum. Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim. Üzerimde etkisi var ciddi şekilde. Çok özel benim için. Fenerbahçe ile ilgili herşeyde buradayım. Tabi altını çizmek istiyorum. Futbolu bizi birleştiren unsur olarak görüyorum.

"Fenerbahçe'ye başkan olmayı düşünüyormusun?"

Fenerbahçe'ye başkanlık hayalim hiç birzaman olmadı. Zaten çok değerli bir başkanımız var. Ali Koç kendini Fenerbahçe'ye adamış çok değerli bir başkanımız. Fenerbahçe'ye başkanlık olarak değil, her açıdan hizmet etmeye hazırım. Başkanlık hayalin olarak soruyorsanız hayır düşünmüyorum"


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