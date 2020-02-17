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Adanaspor - BB Erzurumspor 0-0 kazanan olmadı

TFF 1. lig 22. hafta kapanış maçında Adanaspor kendi sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.

17 Şubat 2020 Pazartesi 23:14
Adanaspor - BB Erzurumspor 0-0 kazanan olmadı

Mücadelede her iki takımdan gol sesi gelmeyince beraberlik ile 1'er paun alan her iki takım sahadan memnuniyetsiz ayrıldı. Hatayspor'un yenilgisi ile puan kaybı almasının ardından 
eline geçen fırsatı değerlendiremeyen BB Erzurumspor 39 puan ile 2. sırada yer aldı. Adanaspor ise 18 puana yükselerek 16. sırada yer aldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Bingül, Emrah Ünal
Adanaspor: Karacic, Savaş Polat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Canberk Dilaver, Diop, Eren Keleş, Furkan Özçal (Dk. 69 Mustafa Samican Keskin), Hakan Barış (Dk. 88 Umut Sözen), Ahmet Dereli, Eze (Dk. 57 Roni)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, Scuk, Sissoko (Dk. 71 Hamroun), Obertan (Dk. 84 Yusuf Acer), Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Ömer Şişmanoğlu), Oltan Karakullukçu
 

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporAdanaspor00
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