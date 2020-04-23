Adanaspor'un ve Türk futbolu'nun acı günü

Kariyeri süresince Konyaspor, Erciyesspor, Pendikspor, Eskişehirspor ve Karagümrük formaları giyen ve aynı zamanda eski bir Sakaryasporlu olan Zafer Karagöz, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

45 yaşındaki antrenörün, mide kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Hatırlanacağı gibidaha önce de Karagöz için bir destek mesajı yayınlamıştı.

Adanaspor tarafından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde antrenörlük görevi yürüten Karagöz'ün rahatsızlığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlığına kavuşacağından şüphemiz bulunmamaktadır" denilmişti.

Karagöz hayatını kaybettikten sonra ise Adanaspor, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajı paylaşıldı.



