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Adanaspor'un ve Türk futbolu'nun acı günü

TFF 1. Lig takımı Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın yardımcılığını yapan Zafer Karagöz hayatını kaybetti.

23 Nisan 2020 Perşembe 15:24
Adanaspor'un ve Türk futbolu'nun acı günü

Kariyeri süresince Konyaspor, Erciyesspor, Pendikspor, Eskişehirspor ve Karagümrük formaları giyen  ve aynı zamanda eski bir Sakaryasporlu olan Zafer Karagöz, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Adanaspor'un ve Türk futbolu'nun acı günü

Mide kanseri rahatsızlığı vardı
45 yaşındaki antrenörün, mide kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Hatırlanacağı gibi Adanaspor daha önce de  Karagöz için bir destek mesajı yayınlamıştı. 

Adanaspor tarafından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzde antrenörlük görevi yürüten Karagöz'ün rahatsızlığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir an önce sağlığına kavuşacağından şüphemiz bulunmamaktadır" denilmişti.

Karagöz hayatını kaybettikten sonra ise Adanaspor, "Seni tanımak güzeldi. Mekanın cennet olsun hocam" mesajı paylaşıldı.


 

Son Güncelleme: 23.04.2020 15:28
Anahtar Kelimeler:
FutbolAdanasporVefatKoronavirüsAcıüzüntü
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