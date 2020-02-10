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Adebayor'un Türkiye defteri kapandı

Emmanuel Adebayor Türkiye defterinin kapandığını ve yeni takımının Paraguay Takımlarından Club Olimpia olduğunu duyurdu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 23:25
Adebayor'un Türkiye defteri kapandı

Adebayor Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ''Merhaba ben Adebayor yakında Olimpia'da görüşürüz ifadelerini kullandı. Olimpia Başkanı Marco Trovato Pazartesi günü 20.000 kombine sattık Adebayor'un gelmesi ile bu rakamın 35.000'e çıkmasını bekliyoruz, Adebayor artık Olimpia'nın oyuncusu çarşamba günü tanıtımı yapılacaktır dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAdebayorOlimpia
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