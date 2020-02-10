Adebayor'un Türkiye defteri kapandı

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ''Merhaba ben Adebayor yakında'da görüşürüz ifadelerini kullandı. Olimpia Başkanı Marco Trovato Pazartesi günü 20.000 kombine sattık Adebayor'un gelmesi ile bu rakamın 35.000'e çıkmasını bekliyoruz, Adebayor artık Olimpia'nın oyuncusu çarşamba günü tanıtımı yapılacaktır dedi.