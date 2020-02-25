Adil Rami'den veda açıklaması

Fenerbahçe
ile yolların ayrılması kararından sonra Rus ekibi Sochi ile anlaşan Adil Rami
sosyal medya hesabından açıklama yaptı; Fenerbahçe'ye transfer olma kararı aldığımda orada oynamak ve takımın en iyisi olmak istediğim için geldim fakat 2 ayda bir forma giyerek bunu başarmanız imkansız oluyor, forma şansı bulamamam futbolum yada sakatlıklarım ile ilgi değil ancak neden süre almadığımı anlayamadım, Ersun Yanal ile ya da teknik heyet ile hiçbir sorunum olmadı. Ayrılık
kararıma anlayış gösteren Ali Koç
'a çok teşekkür ederim dedi.