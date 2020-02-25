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Adil Rami'den veda açıklaması

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesh eden Adil Rami Sarı- Lacivert'li camia ile vedalaştı.

25 Şubat 2020 Salı 10:51
Adil Rami'den veda açıklaması

Fenerbahçe ile yolların ayrılması kararından sonra Rus ekibi Sochi ile anlaşan Adil Rami sosyal medya hesabından açıklama yaptı; Fenerbahçe'ye transfer olma kararı aldığımda orada oynamak ve takımın en iyisi olmak istediğim için geldim fakat 2 ayda bir forma giyerek bunu başarmanız imkansız oluyor, forma şansı bulamamam futbolum yada sakatlıklarım ile ilgi değil ancak neden süre almadığımı anlayamadım, Ersun Yanal ile ya da teknik heyet ile hiçbir sorunum olmadı. Ayrılık kararıma anlayış gösteren Ali Koç'a çok teşekkür ederim dedi. 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli KoçAdil RamiAyrılık
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