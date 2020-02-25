Adil Rami'den veda açıklaması

ile yolların ayrılması kararından sonra Rus ekibi Sochi ile anlaşansosyal medya hesabından açıklama yaptı; Fenerbahçe'ye transfer olma kararı aldığımda orada oynamak ve takımın en iyisi olmak istediğim için geldim fakat 2 ayda bir forma giyerek bunu başarmanız imkansız oluyor, forma şansı bulamamam futbolum yada sakatlıklarım ile ilgi değil ancak neden süre almadığımı anlayamadım, Ersun Yanal ile ya da teknik heyet ile hiçbir sorunum olmadı.kararıma anlayış gösteren'a çok teşekkür ederim dedi.