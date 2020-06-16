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Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Adil Rami’den flaş sözler. Tecrübeli defans oyuncusu sosyal medya hesabından bir röportaj gerçekleştirdi. Fransız oyuncu Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını anlattı.

16 Haziran 2020 Salı 18:27
Adil Rami Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı
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Fenerbahçeli eski futbolcu Adil Rami, sarı lacivertli kulüpten ayrılık sebebini açıkladı. Rami, sosyal medya hesabından yaptığı röportajda, futbol oynamak için Fenerbahçe’den ayrıldığını söyledi. Fransız futbolcu, Fenerbahçe’de süre alamadığını ve bu nedenle Soçi’ye transfer olduğunu ifade etti.


Tecrübeli oyuncu oynamadan para almak istemediğini ve bu nedenle transferin son gününde sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesini feshettiğini dile getirdi.

“Oynamadan para almak bana uygun değildi”

Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’den ayrılma kararını aldığında önünde birkaç seçeneğinin olduğunu ve bunlardan birinin takımda kalmak, diğerinin ise oynamadan parasını almak olduğunu söylerken, oynamadan para almanın kendisine uygun olmadığını ifade etti.

Rami, futbol oynamayı sevdiğini ve asla parayı ön planda tutmadığını ifade ederken, harika bir kariyerinin olduğunu ve kimseye bir şey ispatlamak zorunda olmadığını da sözlerine ekledi. Soçi kulübüne olan transferiyle ilgili de konuşan Rami, transferin son gün gerçekleştiğini ve evde otururken menajerinin aradığını söyledi. Rami, menajerine futbol oynamak istediğini söyledikten sonra Soçi kulübünün gündeme geldiğini ve bir çanta hazırlayarak görüşmeleri yapmak için Rusya geldiğini ifade etti ve transferinin bu şekilde gerçekleştiğini açıkladı.


Son Güncelleme: 16.06.2020 18:27
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